Calls auf Visa werden gekauft

Heute steht ein Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den amerikanischen Kreditkarten- und Zahlungsverkehrsabwickler Visa ganz oben in der Gunst der Stuttgarter Anleger. Unser Händler führt Kauforders in dem Call-Optionsschein fast nur aus. Mit einem Basispreis von 207,50 US-Dollar liegt der Call-Optionsschein noch leicht aus dem Geld. In Stuttgart notiert die Visa-Aktie heute bei rund 175 Euro.





Bei den Knock-out Produkten ist heue ein Call (WKN MC7D19) auf den amerikanischen Bierbrauer Anheuser-Busch der Umsatzspitzenreiter. In dem Knock-out-Call sind mehrheitlich Käufer zu verzeichnen. Anheuser-Busch ist unter anderem mit der bekannten Biermarke Budweiser in vielen Ländern vertreten. Die Aktie notiert heute knapp zwei Prozent leichter bei 47,30 Euro.Ein Knock-out-Call (WKN MC8BY8) auf das chinesische Solarunternehmen JinkoSolar wird heute von den Stuttgarter Anlegern sehr rege gehandelt. Bei dem Knock-out-Call halten sich Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. JinkoSolar vermeldete, dass die internationale Handelskommision der USA keine Patenverletzung von JinkoSolar gegen Hanwha Q-Cells festgestellt hat. Die Aktie notiert heute über 15 Prozent höher bei 17,02 Euro. EUWAX

