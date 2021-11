Calls auf Union Pacific gefragt

1. Call-Optionsschein auf Union Pacific

Ein Call-Optionsschein auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Union Pacific ist in 23 US-Bundesstaaten aktiv. Im vergangenen Quartal konnte der Net Income von 1,36 Milliarden US-Dollar auf 1,67 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden. Die Aktie erreichte im morgendlichen Handel ein neues All-Time-High bei 219,90 Euro.



2. Knock-out-Call auf Valneva

In einen Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva steigen die Derivateanleger ein. Die EU-Kommission hat einen Vertrag unterschrieben, um bis 2023 insgesamt 60 Millionen Dosen eines möglichen Coronaimpfstoffes zu kaufen. Die Valneva-Aktie legt 2,8% auf 21,42 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Weiterhin, wie bereits an den Vortagen, steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen langlaufenden Call-Optionsschein auf Apple ein. Der Bewertungstag des Calls ist am 16.06.2023 mit einem Basispreis von 160 US-Dollar. Die Apple-Aktie legt um 0,3% auf 143,28 Euro zu.