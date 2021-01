Calls auf Tech-Werte gekauft

1. Gamestop (WKN A0HGDX)

Der auf Wochensicht meistgehandelte Wert der Stuttgarter Anleger führt auch heute die „Most-active“-Liste an. Die GameStop-Aktie gewinnt im Laufe des Vormittags zeitweise über 100%. Mehr über den „GameStop-Wahnsinn“ erfahren Sie in unserem Aktien weekly auf unserer Website.



2. SAP (WKN: 716460)

Der beliebteste deutsche Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist das DAX-Schwergewicht SAP. Der Software-Konzern aus Walldorf legte am Morgen die Zahlen für das Gesamtjahr 2020 vor. Wie das Unternehmen berichtete, ist der IPO der SAP-Tochter Qualtrics (WKN A2QLPC) erfolgreich über die Bühne gegangen. Dem Konzern fließen demnach knapp 2 Milliarden Euro zu. Das Geld soll für den Schuldenabbau sowie eine höhe Dividende genutzt werden, so SAP-Chef Christian Klein. Die Anleger scheinen indes nicht überzeugt zu sein. Die SAP-Aktie notiert knapp 0,7% leichter.



3. Varta (WKN: A0TGJ5)

Für den deutschen Batterie-Hersteller Varta geht eine fulminante Börsenwoche zu Ende. Die Aktie des Ellwangener Unternehmen konnte in der vergangenen Handelswoche über 20% zulegen. Zum Wochenende nehmen Anleger aber scheinbar Gewinne mit. Die Aktie notiert über 6% tiefer.