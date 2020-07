Calls auf Peloton, Delivery Hero & Varta gekauft

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

Neue Woche, altes Spiel: Auch heute kaufen die Anleger in Stuttgartbeherzt einen Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf Peloton Interactive.Die Aktie notiert mit 62,90 Euro auch heute auf einem neuen Allzeithoch.Auf den potenziellen DAX-Aufstiegskandidaten Delivery Hero kaufen dieDerivateanleger in Stuttgart heute sehr stark einen Call-Optionsschein(WKN MC91M8). Delivery Hero konnte im vergangenen Monat seine erhaltenenOnline-Bestellungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 104% steigern. DieAktie notiert mit 94,60 Euro heute knapp 1,6% schwächer.Bei den Knock-out Produkten auf Einzelwerte bevorzugen die StuttgarterDerivateanleger heute einen Call (WKN MC1P7L) auf den BatterieherstellerVarta. Unserem Händler liegen in dem Knock-out-Call fast ausschließlichKauforders vor. Am 14. August wird Varta seinen Halbjahresberichtvorlegen. Die Varta-Aktie notiert heute über 2% höher bei 98,80 Euro. EUWAX