Calls auf HelloFresh nach Empfehlung gekauft

Von den Derivateanlegern in Stuttgart heute in hohem Maße gekauft wird ein Knock-out-Call auf HelloFresh (WKN VP5XVM). Laut Auskunft unseres Händlers handelt es sich dabei um eine Empfehlung. HelloFresh hatte in der letzten Woche seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht und zeigt sich auch beim Blick auf die Marge optimistischer.





Verkauft wird in Stuttgart hingegen ein Knock-out-Call auf Zalando (WKN HW0FXT). Mit mittlerweile mehr als 27 Millionen Kunden ist Zalando inzwischen die führende Online-Modeplattform in Europa. Allein in den letzten zwölf Wochen stieg die im MDAX notierte Aktie um 54%.Ebenfalls Verkäufer sind heute in Stuttgart bei einem Knock-out-Call auf Gold zu verzeichnen (WKN CL8QPA). Das Edelmetall setzt seinen Höhenflug auch am Donnerstag fort und notiert inzwischen bei 1.979 US-Dollar. Damit fehlen zum Allzeithoch aus dem Jahre 2011 lediglich nur noch etwas mehr als 40 US-Dollar. EUWAX

