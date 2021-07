Mit Calls auf Erholung von Siemens Energy setzen

Die vom Mutterkonzern Siemens abgespaltete und seit dem 22.3.21 im DAX gelistete Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) stürzte nach Problemen des Tochter-Unternehmens Siemens Gamesa und der daraus resultierenden Gewinnwarnung für Siemens Energy am 15.7.21 auf Schlusskursbasis von 25,78 Euro um 12,48 Prozent auf 22,92 Euro ab. Auch am vergangenen Freitag und im frühen Handel des 19.7.21 setzt sich die Talfahrt, wenn auch in vermindertem Tempo, fort. Mittlerweile nähert sich der Aktienkurs bereits der 22 Euro-Marke an.

Trotz der durch die Siemens Gamesa verursachten Probleme bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 36 Euro (UBS) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Kann die Aktie nach ihrem tiefen Fall in den nächsten Wochen zumindest wieder einen Teil der in der vergangenen Woche erlittenen Verluste aufholen, dann wird sich Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 22,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 22,50 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 1, ISIN: DE000HR3VT11, wurde beim Aktienkurs von 22,16 Euro mit 1,82 – 1,85 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 24 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,72 Euro (+47 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,005 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,005 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFW2YJ9, wurde beim Aktienkurs von 22,16 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 24 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,39 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,474 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,474 Euro, BV 1, ISIN: DE000SD05SD6, wurde beim Aktienkurs von 22,16 Euro mit 2,79 – 2,82 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 24 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,52 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek