Calls auf Daimler und Coca-Cola werden gekauft

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Nicht nur bei den meistgehandelten Aktien, auch bei den Derivaten steht Daimler heute im Fokus der Anleger. In Stuttgart wird am Montag ein Knock-out-Call auf Daimler gekauft (WKN MC7QGG). Neben der Wiederaufnahme der Produktion steht Daimler zusammen mit den anderen deutschen Autobauern noch in den Schlagzeilen, da diese die Einführung einer Kaufprämie für Autos zur Nachfragesteigerung fordern.





Bei den Optionsscheinen wird heute ein Call-Optionsschein auf Coca-Cola sehr rege handelt (WKN MC791T). Unser Händler erhält in dem Call-Optionsschein ausschließlich Kauforders. Coca-Cola meldet morgen seine Quartalszahlen für das erste Quartal. Die Analysten rechnen mit einem Ergebnis je Aktie von 0,5125 US-Dollar. Die Aktie notiert heute unverändert bei 43,85 Euro.Bei einem Put-Optionsschein auf den französischen Luxusgüterkonzern LVMH nehmen Derivateanlegern ihre aufgelaufenen Gewinne mit und verkaufen den Put-Optionsschein (WKN MC7HQZ). Die LVMH-Aktie ist im Tagesverlauf von 363 Euro auf aktuell 352,85 Euro gefallen. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.