Calls auf Carl Zeiss Meditec und Allianz werden gekauft

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

An der EUWAX handeln die Anleger am Donnerstag einen Knock-out-Call auf Carl Zeiss Meditec (WKN MF9DX5). Dabei sind vor allem Käufe zu beobachten. Für die Carl Zeiss Meditec-Aktie geht es heute rund 4,4 Prozent gen Süden. Damit gibt Carl Zeiss Meditec fast die gesamten in der bisherigen Woche angehäuften Kursgewinne wieder ab und notiert bei rund 97,10 Euro.





Ein gemischtes Bild zeigt sich bei einem Knock-out-Call auf Daimler (WKN DGR5BB). Hier sind sowohl Käufe als auch Verkäufe zu beobachten, wenngleich die Zahl der Verkäufer etwas überwiegt. Für die Daimler-Aktie selbst ist es heute bisher kein guter Handelstag. Bis zum Mittag verliert Daimler rund 4,6 Prozent und notiert damit bei 36,50 Euro.Nicht nur die Allianz-Aktie findet sich regelmäßig unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart, auch ein Call-Optionsschein auf Allianz taucht seit Tagen in den Top-Listen auf (WKN MF9FMJ). Heute sind bei diesem Call überwiegend Käufer aktiv. EUWAX





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.