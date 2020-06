Calls auf Cancom und Linde gefragt

Auf den Münchner IT-Dienstleister Cancom kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute mehrheitlich einen Knock-out-Call (WKN HZ9ESV). Ende April vermeldete Cancom im vielversprechenden Geschäftsbereich Cloud Solutions ein organisches Wachstum von 20%. Die Cancom-Aktie notiert heute 2,6% höher bei 54 Euro. Noch Anfang Juni konnte sie bei 58,35 Euro ein neues Allzeithoch erklimmen.





Ein weiterer Knock-out-Call auf ein in München ansässiges Unternehmen wird heute in Stuttgart sehr rege gehandelt: Die Anleger kaufen einen Call auf Linde (WKN CU8Jl6). Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 94 Milliarden Euro liegt der Linde-Konzern an zweiter Stelle im DAX. Nur SAP weist eine höhere Marktkapitalisierung auf. Die Linde-Aktie notiert heute 2% höher bei 183,25 Euro.Bei den Optionsscheinen wird von den Anlegern erneut ein Call-Optionsschein (WKN MC9PMX) auf den Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister Visa häufig gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers halten sich Käufer und Verkäufer in dem Call-Optionsschein auch weiterhin die Waage. Die Visa-Aktie notiert am Mittag bei 172,78 Euro über 1% stärker.

