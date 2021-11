Calls auf Apple sehr gefragt - die meistgehandelten Derivate

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Auf Apple handeln die Derivateanleger an der Euwax einige Call-Optionsscheine sehr rege. Der am häufigsten gehandelte Call-Optionsschein wird von den Anlegern ausschließlich gekauft. Der Call weist mit einem Bewertungstag am 16.06.2023 eine recht lange Laufzeit auf. Der Basispreis liegt bei 160 US-Dollar. Die Apple-Aktie notiert 0,6% höher bei 142,78 Euro.Auf den weltweit führenden Anbieter von CRM-Software, Salesforce , verkaufen die Anleger ihren Call-Optionsschein . Am 30. November nach Börsenschluss wird der Softwareanbieter seine Zahlen fürs vergangene Quartal vorlegen. Die Aktie notiert mit 267 Euro beinahe unverändert.Mit Intuitive Surgical steht ein weiteres amerikanisches Unternehmen als Basiswert im Fokus der Anleger. Der Call-Optionsschein auf den Medizintechnikkonzern wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend verkauft. Intuitive Surgical bietet minimalinvasive Chirurgiesysteme an. Die Aktie legt 0,7% auf 310,90 Euro zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.