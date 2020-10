Calls auf Amazon & Intel gefragt

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Auch zum Start in die neue Handelswoche wird die BioNTech-Aktie bei einem Plus von rund 3,2% in Stuttgart rege gehandelt. Wie am Morgen bekannt wurde, sicherte sich die neuseeländische Regierung 1,5 Millionen Dosen des experimentellen Impfstoffes des Mainzer Biotech-Unternehmens. Die Nachricht kommt bei den Anlegern offenbar gut an.



2. Allianz (WKN: 840400)

Auch die Allianz findet sich am Montag unter den in Stuttgart meistgehandelten Werten: Der Versicherungsriese notiert knapp 0,8% im Plus. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie tut sich die Aktie bis dato schwer und tritt unter leichten Schwankungen seit einem halben Jahr mehr oder weniger auf der Stelle.



3. BASF (WKN: BASF11)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart zeigt sich die BASF-Aktie zum Wochenstart bei einem Plus von 0,5% etwas erholt. Noch am Freitag hatte der Ludwigshafener Chemie-Konzern enttäuschende Zahlen vorgelegt. Innerhalb der letzten zwölf Monate mussten die Anleger der BASF mit einem volatilen Kursverlauf leben und einen Kursverlust von 15% verkraften.