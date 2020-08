Calls auf Amazon & Aareal Bank gekauft

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Call (WKN KB2E98) auf die in Wiesbaden ansässige Aareal Bank, die in vielen Geschäftsbereichen rund um die Immobilienwirtschaft aktiv ist. Am Donnerstag wird die Aareal Bank dann ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie liegt mit 18,49 Euro um 1,6% im Plus.





Auf den Online-Riesen Amazon kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MC51E0). Mit einem Basispreis von 2.500 US-Dollar liegt der Optionsschein gegenwärtig weit im Geld. Auf Eurobasis notiert die Amazon-Aktie heute unter hohen Umsätzen 0,45% höher.Nach etwas längerer Zeit wird heute in Stuttgart wieder ein Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf Peloton Interactive sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers ist das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern in etwa ausgeglichen. Die Peloton-Aktie notiert heute bei 59,63 Euro 0,9% höher. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.