Calls auf Adobe und Intuit werden gekauft

Im Vorfeld der Quartalszahlen, die der Live-Fitness-Anbieter Peloton Interactive am Donnerstag veröffentlicht, trennen sich die Anleger in Stuttgart heute von dem Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ). In diesem Call fanden allein in den vergangenen Tagen über 1.500 Preisfeststellungen statt. Die Peloton Interactive-Aktie gewinnt heute 3,6%.





Auf Adode Systems kaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN KB4HJ1). Nächsten Dienstag vermeldet Adobe frische Zahlen zu seinem dritten Quartal. Im letzten Quartal konnte der Konzern seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 14% steigern. Für die Adobe-Aktie geht es heute um 2,5% auf knapp 404 Euro aufwärts.Ein Call-Optionsschein (WKN MC6BAS) auf den Finanzsoftware-Anbieter Intuit wird in Stuttgart fast ausschließlich gekauft. Im vergangen Geschäftsjähr konnte Intuit seinen Umsatz um 13% steigern. Bei rund 275,30 Euro notiert die Intuit-Aktie heute leicht im Minus. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.