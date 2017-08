Call auf Starbucks: Frisch aufgebrüht

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Starbucks kommt wieder. Nachdem die Aktie gefallen war, könnte nun eine Erholung bis zu früheren Hochs starten. Ein Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 52 US-Dollar und einer Fälligkeit im Juni 2018 kann von einer steigenden Starbucks-Aktie überproportional profitieren. Im Update: Intel.

Ende Juni ging es für die Aktie von Starbucks deutlich nach unten. Die Notierungen rissen ein Abwärtsgap und fanden sich kurz darauf am Tief von Anfang Februar um 53,50 US-Dollar wieder. Dieses bestätigte die Aktie als Unterstützung und änderte nach einem kurzen, aber nur unwesentlichen Unterschreiten an dieser Stelle ihre Richtung. Nun könnte die Erholung auf die zuletzt gesehenen Verluste starten, wobei als erstes Ziel der Bereich um 58 bis 59 US-Dollar vorgegeben wäre. Dort schwankte der Kurs vor dem Ausbruch nach unten zur Seite und war gerade zuvor sogar auf 59,66 US-Dollar gestiegen. Würde die Aktie von Starbucks diesen Bereich nach oben verlassen, könnte sich der Fokus auf das Anfang Juni erreichte Hoch um 65 US-Dollar richten. Den Versuch, das Modell von Kaffee auf Tee zu überragen, erklärte Starbucks zuletzt für beendet. Die 379 Filialen mit dem Namen Teavana sollen zum Großteil bereits bis zum Frühjahr 2018 geschlossen werden. Grund für die Entscheidung waren schlechte Verkaufszahlen. Zudem gelang es dem Konzern im zweiten Quartal einmal nicht, die Erwartungen der Anleger zu erfüllen. Zuvor hatte Starbucks ebenfalls angekündigt, die noch restlichen 50 Prozent seines Geschäfts in China von Joint-Venture-Partnern zu übernehmen, wodurch sich mit einem Volumen von 1,3 Milliarden US-Dollar der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte ergibt. Die Nachrichten kamen nicht gut an, die Aktie fiel, kam jedoch um 53 US-Dollar charttechnisch in einem Bereich an, der bereits seit Ende 2015 wiederholt von den Anlegern zum Einstieg genutzt worden war.

Starbucks (Tageschart in US-Dollar)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN DL9F8K) könnten risikofreudige Anleger, die von einer wieder steigenden Starbucks-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 52 US-Dollar und einer Fälligkeit am 13.06.2018 kann dabei eine Rendite von mehr als 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis zum Laufzeitende auf 65 US-Dollar steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 52 US-Dollar notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie dann unter gleichen Bedingungen mindestens bei 56,43 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann dagegen erwogen werden, sollte sie unter 53,50 US-Dollar fallen.