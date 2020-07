Call auf Shop Apotheke Europe gekauft

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Auf den Streaming-Anbieter Netflix wird in Stuttgart, wie bereits gestern, ein Call-Optionsschein (WKN MC6SS1) sehr rege gehandelt. Die Anleger kaufen den Optionsschein überwiegend, scheinbar gehen sie bei Netflix von positiven Quartalzahlen aus. Das Unternehmen wird morgen Abend seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Die Aktie notiert aktuell bei 459 Euro.





Ein Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf Peloton Interactive wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern erneut gekauft. Die Aktie ist von ihrem Höchststand von 62,90 Euro auf aktuell 54,01 Euro heruntergekommen. Scheinbar nutzen die Anleger den Kursrückgang für einen Einstieg.Bei den Knock-out Produkten wird heute ein Knock-out Call (WKN MC89MY) auf Shop Apotheke Europe von den Derivateanlegern gekauft. Das Unternehmen wird seinen Halbjahresbericht am 6. August veröffentlichen. Die Aktie notiert mit 2,45% bei 124,60 Euro höher. Vor einem Jahr war die Aktie noch für 32,83 Euro zu haben.

