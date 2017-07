Call auf Peugeot: Ampel steht auf grün

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Peugeot übernimmt Opel. Die EU-Kommission stellte die Ampel auf grün. Auch Analysten geben der Aktie grünes Licht. Mit einem Call-Optionsschein auf Peugeot mit Basispreis bei 15 Euro und Fälligkeit Ende 2018 lässt sich überproportional an steigenden Kursen teilhaben. Im Update: Daimler.

Am Mittwoch genehmigte die EU-Kommission die Übernahme der bisherigen GM-Tochter Opel durch den französischen Autohersteller Peugeot ohne Auflagen. Das Vorhaben werde auf den betroffenen Märkten keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfen, argumentierten die Wettbewerbshüter. Der aus diesem Zusammenschluss hervorgehende Autohersteller werde weiterhin einem starken Wettbewerb seitens der anderen Hersteller ausgesetzt sein. Nach der Meldung äußerten sich auch Analysten zur Aktie und bewerteten diese weiterhin überwiegend positiv. Das US-Analysehaus Bernstein Research beließ in der jüngsten Studie seine Einstufung für Peugeot auf Outperform mit einem Kursziel von 24 Euro. Peugeot weise die höchste Gewinnmarge aller europäischen Massenhersteller auf. Des Weiteren profitiere der französische Autohersteller von stark reduzierten Kosten, höheren Preisen für seine Automobile und der günstigen Modellpalette. Charttechnisch gelang der Aktie mit grünem Licht für die Opel-Übernahme der Ausbruch aus einer zuvor kurzfristig fallenden Tendenz, die sich nach dem doppelten Hoch um 20 Euro ergeben hatte. Mit dem Anstieg bestätigte die Aktie die bedeutenden Unterstützungen an den vorherigen Tiefs bei 17,15 und 17,34 Euro. Ein großer Schritt würde den Notierungen mit dem Anstieg über die bisherigen Hochs bei 19,90 Euro von Mai und 20,11 Euro von März gelingen.

Peugeot (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN SG6ET5) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Peugeot-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 15 Euro und einer Fälligkeit am 21.12.2018 kann dabei eine Rendite von 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis zum Laufzeitende auf 24 Euro steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenso eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 15 Euro notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie dann unter gleichen Bedingungen mindestens bei 19,50 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie unter 17 Euro fallen.