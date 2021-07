Call auf NVIDIA: 46 Prozent Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Kurs von NVIDIA bildet nach einer längeren Seitwärtsrange wieder einen nach oben gerichteten Trendkanal aus, der aktuell noch intakt ist. NVIDIA hat gezeigt, dass es Gewinnwachstumsraten jenseits der 50 Prozent erwirtschaften kann, womit die extrem hohen KGVs in den Jahren vor 2020 der Vergangenheit angehören.

Die Chipbranche boomt und NVIDIA agiert an der Front neuer technischer Anwendungsgebiet seiner GPU. Die Erfindung der GPU durch NVIDIA im Jahr 1999 löste das Wachstum des PC-Gaming-Marktes aus, definierte die moderne Computergrafik neu und revolutionierte das Parallel-Computing. In jüngster Zeit löste GPU-Deep-Learning die moderne KI aus, wobei die GPU als Gehirn von Computern, Robotern und selbstfahrenden Autos fungiert, die die Welt wahrnehmen und verstehen können. KI treibt den Wandel in jeder Branche auf der ganzen Welt voran. Da Unternehmen zunehmend datengesteuert sind, steigt die Nachfrage nach KI-Technologie. Von Spracherkennungs- und Empfehlungssystemen über medizinische Bildgebung bis hin zu verbessertem Lieferkettenmanagement bietet die KI-Technologie von NVIDIA Unternehmen die Rechenleistung. Gelingt auch die Übernahme von Arm, würde sich NVIDIAs Schlagkraft im Chipsektor enorm erhöhen.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs den nach dem Sell Off im März 2020 geltenden Aufwärtstrend Anfang September 2020 verlassen und ist danach in eine sieben Monate andauernde Seitwärtskonsolidierung eingeschwenkt. Ab April 2021 bildete sich ein neuer Aufwärtstrend aus, in dem sich der Kurs von 140 US-Dollar auf 198 US-Dollar nach oben entwickelt hat. Auf Basis der Notierung im Corona-Tief vom März 2020 entspricht die Kursentwicklung einer Vervierfachung. Es ist klar, dass solche Kurszuwächse nicht ad infinitum fortgeschrieben werden können, doch die Zuwächse in der Funktion als Innovationstreiber in mehreren Zukunftsmärkten rechtfertigt das hohe KGV. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie im Hintergrund kann sich sehen lassen und führt dazu, dass sich das erwartete KGV für das Geschäftsjahr 2022/23 auf 45 verringert. Nachdem danach auch Wachstum in dieser Größenordnung erwartet wird, sind die Aktionäre bereit, diese Multiples zu zahlen und mittelfristig für weitere Kurssteigerungen zu sorgen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:



(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände:

207,27 // 230,00 US-Dollar

Unterstützungen:

179,99 // 159,59 US-Dollar



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden NVIDIA-Aktie bis auf 230,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA2AXV) überproportional mit einem Omega von 2,69 profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität von 43 % und dem Ziel bei 230,00 US-Dollar (29,67 Euro beim Optionsschein) bis zum 29.09.2021 ist eine Rendite von rund 46 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 177,50 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 29 % beim Optionsschein, der auf 14,47 Euro sinken würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,58 zu 1, wenn bei 14,47 Euro ein Stop Loss eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MA2AXV

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

20,54 – 20,58 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

145,00 US-Dollar

Basiswert:

NVIDIA Corp.

akt. Kurs Basiswert:

196,64 US-Dollar

Laufzeit:

17.06.2022

Kursziel:

29,67 Euro

Omega:

2,69

Kurschance:

+ 46 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.