Call auf Merck: Neue Treiber in Sicht

Die Aktie von Merck bestätigt die Unterstützung bei 90 Euro und bildete dort einen festen Boden aus. Mit einem Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit einem Basispreis bei 90 Euro und Fälligkeit im März lässt sich an steigenden Notierungen überproportional teilhaben. Im Update: Volkswagen.

Am Tief von November bei 90 Euro kann sich die Aktie von Merck charttechnisch bislang auf einen tragfähigen Boden verlassen. In den letzten Wochen bestätigten die Notierungen mehrmals diese Unterstützung, indem sie zwischen 90 und 93 Euro zur Seite tendierten. Daraus kann für die Aktie neues Aufwärtspotenzial entstehen. Die Investmentbank Equinet stufte Merck in ihrer neuesten Studie aus Bewertungsgründen von Neutral auf Kaufen nach oben und beließ ihr Kursziel bei 112 Euro stehen. In den vergangenen Wochen habe sich der Markt als Folge des gesenkten Jahresziels für die Sparte Performance Materials vor allem auf die Risiken im LCD-Geschäft des Pharma- und Chemiekonzerns konzentriert, schrieb die dort zuständige Analystin in ihrer Studie vom Donnerstag und sieht nun wieder neue Kurstreiber in Anbetracht zu erwartender positiver Nachrichten für das Pharmageschäft. Bereits wurde bekannt gegeben, dass der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck die kanadische Natrix Separations übernimmt, einen Anbieter von Einwegprodukten zur Beseitigung von Verunreinigungen bei der Herstellung von Biopharmazeutika. Zudem teilte Merck Ende August mit, von der EU-Kommission die Marktzulassung für Mavenclad (Cladribin-Tabletten) zur Behandlung schubförmiger Multiple Sklerose erhalten zu haben.

Merck (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN DM5Z69) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Merck-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 90 Euro und einer Fälligkeit am 14.03.2018 kann dabei eine Rendite von 120 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis spätestens zum Laufzeitende auf 105 Euro steigt. Sollte die Aktie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenfalls eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 90 Euro notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen dem Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 96,80 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie von Merck nachhaltig unter 90 Euro fallen.

Steigende Kurse



Kennzahlen WKN: DM5Z69 Akt. Kurs: 0,65 – 0,68 Euro Basispreis: 90,00 Euro Abstand: 2,26 Euro (2,4%) Laufzeit: 14.03.2018 Typ: Call-Optionsschein Emittent: Deutsche Bank Basiswert Merck Kursziel: 1,50 Euro Chance: 120 Prozent

