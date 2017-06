Call auf McDonalds: Vorsicht, heiß

Seit Anfang November letzten Jahres kennt die Aktie von McDonalds nur noch eine Richtung, und das ist nach oben. Die Dynamik nahm im April noch einmal zu, seitdem ist die steigende Tendenz steiler geworden. Das führte die Notierungen in dieser Woche auf einen neuen Rekordstand von 155,28 US-Dollar, nachdem sie das zuvor erreichte Hoch bei 153,90 US-Dollar nach einer Konsolidierung zurück zur steigenden Trendgerade überwunden hatten. Das Analysehaus RBC Capital hob das Kursziel für die Aktie von McDonalds zuletzt von 155 auf 170 US-Dollar an und beließ dabei seine Einstufung auf Outperform. Der zuständige Analyst urteilte, dass sich die Aktie in den nächsten zwölf Monaten besser als der Sektor entwickeln könnte. Aktien von US-Restaurantketten hätten sich seit Jahresbeginn besser als die von Einzelhändlern entwickelt und den S&P 500 moderat geschlagen, analysierte die Investmentbank Barclays und kam bei McDonalds auch zu einer positiven Bewertung.

McDonalds (Tageschart in US-Dollar)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN CW673E) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden McDonalds-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 150 US-Dollar und einer Fälligkeit am 14.12.2017 kann eine Rendite von 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis zum Laufzeitende auf 170 US-Dollar steigt. Sollte die Aktie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenso eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 150 US-Dollar notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 160 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie nachhaltig unter 150 US-Dollar fallen.