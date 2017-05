Call auf Facebook: 1,3 Milliarden täglich

Bei Facebook läuft es. Nutzerzahlen und Gewinn übertrafen die Erwartungen. Ein Call-Optionsschein auf die Aktie von Facebook mit einem Basispreis bei 140 US-Dollar und einer Fälligkeit im März 2018 kann überproportional von steigenden Notierungen profitieren. Im Update: Deutsche Telekom.

1,28 Milliarden Nutzer groß war im ersten Quartal die tägliche Basis von Facebook. Hier übertraf das soziale Netzwerk die Erwartungen der Analysten. Das gelang auch bei der Anzahl jener Nutzer, die sich mindestens einmal pro Monat auf der Seite anmelden. Das waren 1,94 Milliarden. Das gleichnamige Unternehmen verdiente von Januar bis März mehr als angenommen. Statt 0,87 US-Dollar verbuchte Facebook mit 1,04 US-Dollar einen um rund zwanzig Prozent höheren Gewinn pro Aktie. Nach Quartalszahlen gaben die Notierungen bis zu einem Tief von 144,42 US-Dollar nach, wären dadurch wieder in den langfristigen Aufwärtstrend gefallen, der aktuell zwischen 123 und 146 US-Dollar beschrieben werden kann. Das Wiedereintreten in den Trendkanal von oben hätte bei Bestand der Richtung ein Kursziel an dessen Unterseite ergeben können.

Facebook (Tageschart in US-Dollar)

Jedoch drehte die Aktie gestern nach oben um und trat dadurch erneut aus dem Trend nach oben aus. Finden sich weitere Käufer, müsste es ihr Ziel sein, die Aktie wieder zum Anfang Mai erreichten Hoch bei 153,60 US-Dollar zu bringen. Mit einem Anstieg darüber hinaus könnte sich die in den vergangenen Wochen bereits steil nach oben gelaufene, aber ebenso in den letzten drei Wochen konsolidierte Bewegung weiter dynamisch entwickeln, wodurch die runde Zahl von 200 US-Dollar ein lohnenswertes Ziel darstellen würde. Erste Analysten hoben ihre Prognosen weiter an. Goldman Sachs stellte ein mögliches Ziel von 180 US-Dollar in Aussicht. JP Morgan ging sogar noch ein bisschen weiter und nannte 182 US-Dollar als Kursziel.

Facebook (Wochenchart in US-Dollar)

#

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN SC05RR) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Facebook-Aktie ausgehen, überproportional davon profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 140 US-Dollar und einer Fälligkeit am 16.03.2018 kann eine Rendite von 190 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis zum Laufzeitende auf 200 US-Dollar steigt. Sollte die Aktie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenso eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 140 US-Dollar notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 160,65 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie unter 144 US-Dollar fallen.