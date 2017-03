Call auf Beiersdorf: Beispielloser Trend

Beiersdorf setzte im Jahr 2016 seinen Wachstumskurs fort und steigerte in einem nach eigenen Angaben schwierigen Marktumfeld sein Ergebnis auf einen Höchstwert und legte ebenso beim Umsatz und bei den Marktanteilen zu. Die Aktie des Konsumgüter-Herstellers aus Hamburg befindet sich seit Anfang Dezember letzten Jahres in einem beispielhaften Aufwärtstrend. Die ansteigende Tendenz kann aktuell zwischen 87,10 und 91,40 Euro beschrieben werden. Mit der dynamischen Bewegung nach oben gelang es den Notierungen, das Vorjahreshoch bei 85,88 Euro zu überwinden, an dem sie im letzten Jahr im August und noch ein letztes Mal im Februar gescheitert waren. Dieser Bereich könnte ihnen nun als weitere Unterstützung gelten. Der Aufwärtstrend führte die Beiersdorf-Aktie Anfang dieser Woche nach oben auf ein Hoch bei 88,57 Euro, das den höchsten Stand der Notierung seit Ende November 2015 darstellte, als die Notierungen auf 89,54 Euro gestiegen waren. Nächster Termine für Beiersdorf ist die Hauptversammlung am 20. April. Zudem schütten die Hamburger ihre Dividende aus. Vorschlagen wird erneut eine Ausschüttung von 0,70 Euro wie bereits in den vergangenen Jahren. Nur eine Woche später am 27. April legt der Nivea-Konzern seine Quartalszahlen für den Zeitraum von Januar bis März vor.

Beiersdorf (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN SE8XT4) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Beiersdorf-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 81 Euro und einer Fälligkeit am 13.12.2017 kann eine Rendite von 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis zum Laufzeitende auf 100 Euro steigt. Sollte die Aktie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenso eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 81 Euro notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 90,50 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie nachhaltig unter 85,80 Euro fallen.

Steigende Kurse



Kennzahlen WKN: SE8XT4 Akt. Kurs: 0,93 - 0,95 Euro Basispreis: 81,00 Euro Abstand: 6,77 Euro (7,7%) Laufzeit: 13.12.2017 Typ: Call-Optionsschein Emittent: Société Générale Basiswert Beiersdorf Kursziel: 1,90 Euro Chance: 100 Prozent

