Call-Optionsschein auf Electronic Arts im Fokus der Anleger

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr rege einen Call-Optionsschein (WKN MF9G1H) auf den amerikanischen Computer- und Videospielehersteller Electronic Arts. Laut Auskunft unseres Händlers liegt für den neu emittierten Optionsschein eine Kaufempfehlung vor. Die Aktie von Electronic Arts liegt heute knapp zwei Prozent im Plus und notiert bei 108,50 Euro.Bei einem Knock-out Call (WKN HU705M) auf den im DAX vertretenen Immobilienkonzern Vonovia kaufen Anleger fast ausschließlich. Laut einem Bericht des Handelsblatts führen Vonovia und die Deutsche Wohnen Gespräche über eine mögliche Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia. Die Aktie von Vonovia notiert in einem starken Marktumfeld unverändert bei 44,71 Euro.Die Derivateanleger trennen sich heute von einem Put-Optionsschein (WKN MC7FWY) auf die Booking Holdings (ehemals The Priceline Group). In Deutschland ist das Buchungsportal mit der Website booking.com sehr stark im Markt vertreten. Die Aktie selbst liegt heute in einem freundlichen Marktumfeld mit etwas über einem Prozent bei 1.272 Euro im Plus. EUWAXDer Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.