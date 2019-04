Calima Energy: Der Konkurrenz überlegen?

Seit dem erfolgreichen Abschluss der Bohrungen Calima-2 und Calima-3 auf dem Montney-Projekt stellt der australische Öl-und Gasexplorer Calima Energy (WKN A2DWL4 / ASX CE1) fleißig alle verfügbaren Daten zusammen, die man aus den Bohrkernen und den Bohrlöchern gewinnen kann. Und das bringt erste sehr positive Ergebnisse!

Denn wie das Unternehmen heute mitteilt, beträgt die Sättigung im oberen Montney-Ziel (Bohrkernanalyse) 59% und im mittleren Montney-Ziel sogar 64%. Und diese Werte liegen erheblich über den Werten anderen Bohrungen in angrenzenden Gebieten!

Aus den Wireline-Messungen ergab sich zudem, dass die Calima-Bohrungen im Vergleich zu nahegelegenen Bohrlöchern über exzellente Reservoireigenschaften verfügen. Die Untersuchung des oberen Montney-Ziels in Calima-1 ergab beispielsweise, dass die Porosität um 28% über der vergleichbarer Bohrungen in der näheren Umgebung liegt, während es im mittleren Montney-Ziel 20% sind. Darüber hinaus liegt die Kohlenwasserstoffsättigung im oberen und mittleren Montney-Ziel von Calima-1 im Durchschnitt um 14% über den Werten vergleichbarer Quellen in der Umgebung!

Insgesamt bestätigen diese Daten, zusammen mit den Informationen aus den ersten Produktionstests, dass sowohl das obere als auch das Mittlere Montney-Ziel in der an Flüssigkeiten reichen Montney-Formation liegen.

Interessant ist dabei auch eine Vergleichsbohrung (von Calima als Location bzw. Well B bezeichnet), die ebenfalls auf dem vom Unternehmen kontrollierten Gebiet liegt. Denn diese wurde von einem früheren Betreiber vertikal gebohrt, zielte aber auf ein konventionelles Vorkommen unterhalb der Montney-Formation ab. Die Analyseergebnisse von Well B deuten aber stark auf eine nördliche Ausdehnung der außergewöhnlichen Reservoircharakteristika in den Bohrungen von Calima hin und könnten für die Zukunft einen möglichen Bohrstandort darstellen, den man mit deutlich geringerem Risiko angehen könnte.

Insgesamt jedenfalls, so Calimas Managing Director Alan Stein, verfügt das Unternehmen nun über alle nötigen Daten, um eine unabhängige Reservenprüfung in Auftrag zu geben, Verhandlungen über den Pipeline-Zugang aufzunehmen und Akquisitions- und Veräußerungsoptionen mit anderen Unternehmen und Investoren zu prüfen, die in der Region aktiv sind.

Die Reservenprüfung wird von den unabhängigen Experten von McDaniel and Associates vorgenommen, die über große Erfahrung mit der Montney-Formation verfügen. Der Abschlussbericht wird bereits für Mai 2019 erwartet.

Der stete Strom guter Nachrichten aus Kanada reißt als für Calima Energy nicht ab. Heute reagierte auch die Börse in Australien entsprechend und die Aktie legte bei fast 3,3 Mio. gehandelten Aktien um mehr als 12% zu! Wir denken, dass angesichts des erfolgreichen Bohrprogramms und der fortlaufend positiven Daten zu den Bohrungen langsam eine Neubewertung des Unternehmens einsetzen sollte. Der nächste, möglicher Auslöser könnte die neue Reservenkalkulation sein, die schon im kommenden Monat veröffentlicht werden soll. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie es mit dieser aussichtsreichen, allerdings weiterhin riskanten Spekulation weitergeht.



