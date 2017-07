Caledonia Mining schließt Aktienkonsolidierung ab

Der Edelmetallproduzent Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 / TSX: CAL) hat wie angekündigt die Konsolidierung seines Aktienkapitals im Verhältnis „5 zu 1“ vollzogen und damit den Weg für die angestrebte Notierung am Juniormarkt der New York Stock Exchange (NYSE MKT) frei gemacht. Wie das auf der Kanalinsel Jersey beheimatete Unternehmen mitteilte, wurden am vergangenen Montag, den 26. Juni 2017, nach Börsenschluss die bisherigen Anteilsscheine der Gesellschaft zunächst im Verhältnis „100 zu 1“ zusammengefasst und anschließend wieder mit dem Faktor 20 multipliziert. Auf diese Weise konnte zum einen der erforderliche Mindestkurs für eine NYSE MKT-Notierung von 2,- USD deutlich überschritten, zum anderen die Möglichkeit für eine Bereinigung der Aktionärsstruktur geschaffen werden, wobei all jene Anteilseigner ausbezahlt wurden, die bislang weniger als 100 Aktien des Unternehmens besaßen.

Nach erfolgreichem Abschluss des zweistufigen Konsolidierungsprozesses und des dabei vollzogenen Spitzenausgleichs verfügt die Gesellschaft nunmehr über ein Aktienkapital von exakt 10.553.873 Stammaktien, davon rund 3,4 Mio. in Form von sog. ‚Hinterlegungsscheinen‘ (‚Depositary Interests‘) britischer Depotbanken für den Handel am Alternative Investment Market (AIM) der London Stock Exchange. Dies entspricht auch der Zahl der künftigen Stimmrechte der Aktionäre. Außerdem wurden die CUSIP-Nummer der Caledonia-Aktien in G1757E113 und der ISIN-Code der entsprechenden Hinterlegungsscheine in JE00BF0XVB15 geändert.

Bis zur angestrebten NYSE-Notierung dürften nun allerdings noch einige Tage vergehen, da u.a. zunächst geprüft wird, wie sich der Kurs der konsolidierten Caledonia-Aktien entwickelt. Nach Auskunft des Unternehmens ist aber voraussichtlich Mitte Juli mit einer endgültigen Genehmigung durch die Börse und einem anschließenden Handelsbeginn zu rechnen.





Mit Aufnahme an die NYSE MKT will die Gesellschaft dann auch ihre bisherige Notierung an der US-Freiverkehrsplattform OTCQX beenden. Bis zum 26. Juli 2017 sollen die konsolidierten Aktien des Unternehmens dort aber zunächst noch unter dem vorübergehend geänderten Symbol CALVD weiter gehandelt werden. Danach würde man wieder zum bisherigen Symbol CALVF zurückkehren, sollte der Genehmigungsprozess der New Yorker Börse bis dahin wider erwarten noch nicht abgeschlossen sein. Das künftige NYSE MKT-Handelssymbol will das Unternehmen schließlich ‚zu gegebener Zeit‘ veröffentlichen. Der Handel an der Heimatbörse in Toronto (TSX: CAL) sowie in London (AIM: CMCL) bleibt derweil von alledem unberührt.

Caledonia - https://www.youtube.com/watch?v=41CXblESXwQ&t=2s - erhofft sich durch die zusätzliche NYSE MKT-Notierung einen besseren Zugang zu privaten und institutionellen Anlegern in den USA sowie einen liquideren Handel und geringere Kapitalkosten.

