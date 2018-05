Caixin China Manufacturing PMI auf dem Programm - Wirtschaftsstimmung dürfte sich wieder etwas aufhellen

Hannover (www.aktiencheck.de) - Aktuell dürften viele Akteure der chinesischen Wirtschaft vor allem auf die Entwicklung des Handelskonfliktes mit den USA blicken, so die Analysten der Nord LB.

Nach dem beiderseitigen verbalen Säbelrasseln sei hier am aktuellen Rand eine gewisse Beruhigung zu beobachten. China und die USA hätten sich auf bestimmte Eckpunkte im gegenseitigen Handel verständigt, weitere Details sollten kurzfristig ausgearbeitet werden. Im Kern habe sich China aber bereit erklärt, mehr US-amerikanische Güter und Dienstleistungen nachzufragen und auf diesem Weg die - zumindest nach amerikanischer Lesart - Handelsschieflage ein Stück weit auszugleichen. Damit würden die Chancen wachsen, dass die wechselseitig erhobenen Strafzölle perspektivisch vom Tisch seien, was den gegenseitigen Handel wieder beleben sollte. Darüber hinaus wolle China den Markt weiter öffnen und auf einen stärkeren Schutz des geistigen Eigentums setzen.

All dies seien gute Nachrichten für beide Volkswirtschaften. Entsprechend gehen die Analysten der Nord LB davon aus, dass sich die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft wieder etwas aufhellt, auch wenn die jüngsten politischen Ereignisse in den Daten zum Caixin China Manufacturing PMI noch nicht vollständig "eingepreist" sind. Die Analysten würden dennoch von einer leichten Verbesserung des wichtigen Stimmungsbarometers auf 51,3 Punkte ausgehen. (25.05.2018/ac/a/m)