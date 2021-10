CUREVAC: Finger weg!?! Chartcheck

Der mit großen Vorschußlorbeeren gehandelte potentielle Impfstoffproduzent (WKN A2P71U) befindet sich aus Sicht der Charttechnik bereits seit Ende August in einer Abwärtsbewegung (siehe Chart unten).



In der vergangenen Handelswoche wurde dabei das bisherige Jahrestief bei 39,10 Euro unterschritten und auch in dieser Börsenwoche verliert die Aktie weiter an Wert. Aktuell notiert CUREVAC bei 35,65 Euro! Da für uns derzeit weder Tendenzen einer Bodenbildung oder gar Trendumkehr erkennbar sind, halten wir hier die Füsse still und beobachten die Entwicklung weiter von der Seitenlinie.

Curevac Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.