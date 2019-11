CTS Eventim: Auch dieser Rückschlag wurde wieder gekauft

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Aktie von CTS Eventim zählt in diesem Jahr zu dem Besten, was der deutsche Aktienmarkt zu bieten hat. 66 Prozent konnten Anleger mit dem MDAX-Titel seit Ende 2018 verdienen.

Am vergangenen Donnerstag stockte den Aktionären allerdings kurz der Atem. Die Nachricht über den Verkauf eines Aktienpaktes des größten Anteilseigners ließ den Kurs um fast 10 Prozent einbrechen. Während der eine oder andere Anleger also panikartig auf den Verkaufsknopf drückte, stellte sich die Mehrzahl der wikifolio-Trader auf die andere Seite. Erfahrene Profis wie Christian Thiel ( sparstrumpf ) nutzten die Chance zum günstigen Einstieg. Der erfahrene Börsianer investiert grundsätzlich nur in Aktien, die er mit Blick auf „Sicherheit der Anlage“ sowie „Wertsteigerung“ für herausragend hält. In sein wikifolio Global Champions hat die CTS -Aktie am Tag des Kursrutsches zu 52,10 Euro Einzug gehalten. Aktuell weist die Position schon ein Plus von rund 4 Prozent aus.

+79,5 % seit 13.01.2016

+28,1 % 1 Jahr

0,8× Risiko-Faktor

EUR 3.448.730,00 investiertes Kapital

sparstrumpf DE000LS9JLH8

Auch Christian Scheid ( Scheid ) hat bei CTS am Donnerstag unter anderem für sein wikifolio Special Situations (rund 17 Prozent Performance p.a. seit dem Herbst 2012 bei nur 23 Prozent Drawdown) zugeschlagen. Dabei verwies der Finanzjournalist vor allem auf die guten vorläufigen Zahlen des Tickethändlers, die heute Morgen gerade noch mal offiziell bestätigt wurden: „Der Gründer und Vorstandschef Klaus Schulenberg hat die jüngste Rally der Aktie für einen Verkauf von Anteilen genutzt. Mit der Platzierung von 4,2 Mio. Aktien ist seine über die KPS Stiftung gehaltene Beteiligung von etwas mehr als 43 Prozent auf 38,8 Prozent gesunken. Ich habe den mit der Platzierung verbundenen Kursrutsch zum Aufbau einer Position genutzt. Denn grundsätzlich stimmen bei dem Ticketvermarkter und Konzertveranstalter die Perspektiven. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 378 Mio. Euro. Das operative Ergebnis legte um 42,3 Prozent auf 65,2 Mio. Euro zu. Für die ersten neun Monate ergeben sich damit Zuwächse von 16,5 Prozent beim Umsatz sowie von 26,5 Prozent beim operativen Ergebnis, was nochmals eine Beschleunigung im Vergleich zum ersten Halbjahr ist. Ich gehe davon aus, dass sich der langfristige Aufwärtstrend der Aktie fortsetzen wird“.

+207,6 % seit 12.09.2012

+2,6 % 1 Jahr

0,8× Risiko-Faktor

EUR 2.445.561,42 investiertes Kapital

Scheid DE000LS9AKJ5

Rüdiger Skrzypek ( Xpek ) achtet bei seinem wikifolio Trendmuster nicht so sehr auf die fundamentalen Daten. Er guckt sich lieber die Kursentwicklung an und sucht gezielt nach Aktien mit einer möglichst hohen Performance bei möglichst geringem Drawdown in den zurückliegenden Jahren. Das hat ihm nach nunmehr drei Jahren bei geringen Schwankungen eine zweistellige (11 Prozent) Durchschnittsperformance pro Jahr beschert. CTS Eventim ist seit diesem Montag Bestandteil des voll investierten Portfolios: „Ein neuer Wert auf der Watchlist ist CTS Eventim. Aufgrund eines schon lange bestehenden Kaufsignals wurde der Wert ins Portfolio aufgenommen. Die Aktie wurde ausgetauscht gegen United Internet, die schon seit langem keine überdurchschnittliche Performance mehr gezeigt haben. Ganz im Gegenteil: der Abwärtstrend seit mehr als einem Jahr macht einen Rückgang zu einem stabilem Aufwärtstrend unmöglich“.

+36,6 % seit 10.11.2016

+10,5 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 1.964,75 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 K&S DE000KSAG888 242.453 € 300 86% 2 Drillisch DE0005545503 431.519 € 166 29% 3 Qiagen NL0012169213 552.569 € 161 66% 4 Cancom DE0005419105 252.019 € 157 39% 5 Bechtle DE0005158703 243.532 € 135 57% 6 Carl-Zeiss DE0005313704 27.946 € 124 56% 7 Siltronic DE000WAF3001 120.631 € 111 76% 8 CTS Eventim DE0005470306 237.871 € 111 70% 9 Commerzbank DE000CBK1001 13.268 € 109 72% 10 Morphosys DE0006632003 269.489 € 94 44%

xpek DE000LS9LY10 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse 0-101020Jan 19Mai 19Sep 19 KennzahlenGuter Money Manager! Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage auf wikifolio.com

