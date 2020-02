CTS Eventim: Schon Schnäppchenniveau?

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Der Auftakt in die neue Börsenwoche war tiefrot gefärbt. Denn nachdem die Corona-Virus-Epidemie nun massiv in Italien und damit im europäischen Herzland angekommen ist, fürchten viele Anleger natürlich eine weitere dramatische Ausbreitung in Europa mit negativen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Da trifft es dann die Unternehmen besonders, die eben auch mit der Öffentlichkeit ihr Geld verdienen.



Zu diesen zählt der Konzertveranstalter CTS Eventim. Die Aktie gab gestern im regulären Handel fast 10 % nach, weil man von den Gegenmaßnahmen in Italien wie bspw. die Absage des Karnevals in Venedig oder von Sport-Veranstaltungen direkt betroffen ist. In Italien ist CTS über den dortigen Konzert- und Show-Veranstalter Vivo Concerti engagiert. Angesichts der immer noch unbekannten bzw. zunehmend unübersichtlichen Infektionswege des Corona-Virus meiden immer mehr Menschen Großveranstaltungen. Die spannende Frage wird sein: Wenn man davon ausgeht, dass man über kurz oder lang die Epidemie doch wieder in den Griff bekommen wird (Stichwort Impfstoff), wie lange wird die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben brauchen, um sich wieder zu normalisieren?



Man darf wohl davon ausgehen, dass das erste Halbjahr 2020 unter den derzeitigen Voraussetzungen fast schon abzuhaken ist. Doch sollten sich im Laufe des zweiten Quartals Anzeichen für eine neue Erholung ergeben, werden die Anleger auch speziell nach „gefallenen Engeln“ suchen. Und CTS Eventim ist zweifellos einer von ihnen. Fazit: Jetzt in fallende Kurse hinzuzukaufen, ist natürlich gefährlich. CTS gehört aber sicher zu den Werten, die man auf der Watchlist haben sollte, wenn sich die Lage wieder beruhigt.