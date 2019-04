CTS Eventim, SMA Solar Deutsche Wohnen – cleverer Index

Indizes auf China-Aktien oder Fisch-Aktien? Kein Problem. Jetzt hat sich Onemarkets mit einem Zertifikat auf den “Deutschen Aufsteiger Index” etwas Neues überlegt. Mit der WKN HX8SH7 investieren Sie immer in die potentiellen Aufsteiger in DAX®, MDAX®, SDAX® sowie TecDAX. Die Hoffnung

in der ersten Bundesliga gibt es ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bayern und Dortmund um den Titel. Am Schluss der Tabelle ist rechnerisch noch nichts entschieden. Stuttgart, Nürnberg und Hannover 96 sind aktuell die Anwärter für den Abstieg. In der zweiten Liga hat Köln aktuell die besten Karten für den Aufstieg in die erste Liga. Der HSV und Union Berlin machen sich jedoch ebenfalls berechtigte Hoffnungen. Fünf Spieltage stehen noch aus ehe die Auf- und Absteiger für die nächste Saison beziehungsweise die Gegner der Relegation feststehen.

Die Deutsche Börse prüft vierteljährlich, wer in die erste Liga sprich in den DAX® und welche Unternehmen sich für die zweite (MDAX®) und dritte Liga (SDAX®) qualifizieren. Im März gelang beispielsweise Dialog Semiconductor und Knorr-Bremse der Aufstieg in den MDAX® sowie Amadeus Fire und Varta der Aufstieg in den SDAX®. Die Chance auf einen Aufstieg in den nächst höheren Index birgt oftmals Kurspotenzial. Schließlich müssen unter anderem Fonds, die den jeweiligen Index abbilden, das von ihnen gemanagte Portfolio bei Indexänderungen entsprechend anpassen und die Aktien aufnehmen. Der Deutscher Aufsteiger Index umfasst zwölf potenzielle Aufstiegskandidaten.

Pro Auswahlindex der Deutschen Börse AG – DAX®, MDAX®, SDAX® sowie TecDAX® – wird wie folgt verfahren: Zuerst werden die drei potenziellen Dax® Aufsteiger ermittelt. Danach werden jeweils drei mögliche MDAX®-, drei SDAX®- und zuletzt die drei TecDAX®-Aufsteiger ausgewählt. In jedem Selektionsverfahren wird nach der Marktkapitalisierung und dem Umsatz sortiert. Beide Rangfolgen werden den Ranglisten entnommen. Um für den Deutscher Aufsteiger Index letztendlich qualifiziert zu werden, muss die Marktkapitalisierung der einzelnen Werte mindestens 100 Millionen Euro betragen. Weiterhin muss das durchschnittliche, tägliche Handelsvolumen in den letzten sechs Monaten mindestens 100.000 Euro aufweisen. Aktuell zählen CTS Eventim, Deutsche Wohnen, Schaeffler und SMA Solar zum Index. Die Nettodividenden werden im Index berücksichtigt. Vierteljährlich, jeweils im Folgemonat der Entscheidung der Deutschen Börse, wird die Indexzusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst und alle Indexmitglieder wieder gleichgewichtet.

Index-Zertifikat auf den Deutscher Aufsteiger Net Return Index

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Deutscher Aufsteiger Index ISIN / WKN DE000HX8SH70 / HX8SH7 Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 0,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 11,12

Quelle: Onemarkets