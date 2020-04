CTS Eventim – die Aktie des Veranstaltungsunternehmen steht zum Abverkauf bereit!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Short Trading-Strategie

Symbol: EVD ISIN: DE0005470306

Rückblick: Die CTS EVENTIM ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Vermarktung von Tickets für Konzert-, Theater- und Sportveranstaltungen sowie ein Veranstalter von Live-Events. Im Zuge der Abverkaufs-Panik wurde die Aktie hart abgestraft.

Meinung: Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt mehr als 250 Mio. Veranstaltungstickets für weit mehr als 200.000 Events vermarktet. Die Aktie des Veranstaltungsunternehmens startete nach dem brutalen Abverkauf zwar eine technische Gegenreaktion, diese endete aber am gleitenden Durchschnitt EMA-50. Da das operative Geschäft auf längere Sicht unterbrochen sein wird, ist mit einem weiteren Abverkauf der Aktie zu rechnen. Wenn der Bereich bei 37 EUR unterboten wird, müssen wir auf eine dynamischen Bewegung nach Süden vorbereitet sein. Das letzte Tief liegt dann wieder in greifbarer Nähe.

Chart vom 15.04.2020 Kurs: 38.22 EUR

Setup: Für einen Long-Einstieg ist der Breakdown unter 37.10 EUR abzuwarten. Hier ist dann Intraday auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach dem Durchbruch über die Kerzen bei 42.30 EUR. In diesem Bereich verläuft auch der EMA-50.

Meine Meinung zu CTS Eventim ist bärisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in EVD

Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

