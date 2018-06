CRH-Aktie: Mittelfristziele bekannt gegeben - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).



Das Unternehmen strebe bis zum Jahr 2021 eine Verbesserung der EBITDA-Marge (2017 inklusive Americas Distribution: 12,0%) um 300 Basispunkte an. Jedoch sei dabei zu berücksichtigen, dass sich es von den Natur aus margenschwächeren Handelsaktivitäten bereits getrennt habe (Americas Distribution) bzw. strategische Optionen (Europe Distribution) prüfe (Trennung damit wahrscheinlich). Ohne die Handelsaktivitäten hätte die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2017 bereits 170 Basispunkte höher gelegen (2017: 13,7%). Bis 2021 visiere CRH eine kumulierte Barmittel-Generierung (nach Investitionen und Dividenden und vor Desinvestitionen) von 7 Mrd. Euro an. Die Desinvestitionen (mittelfristig) sehe der Konzern weiterhin bei 1,5 bis 2 Mrd. Euro. Der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverschuldung/EBITDA) solle sich auf 2,0 (31.12.2017: 1,8) belaufen (entspreche Investmentgrade-Rating).



Der Analyst habe nach den jüngsten Unternehmensaussagen seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2018e: 2,03 (alt: 1,87) Euro; EPS 2019e: 2,25 (alt: 2,01) Euro). Das Management habe in den letzten Jahren überwiegend wertsteigende Transaktionen (Akquisitionen/Desinvestitionen) vollzogen. Die Währungsrelationen (vor allem EUR/USD) hätten sich in den letzten Wochen vorteilhaft für CRH entwickelt.









Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die CRH-Aktie unverändert mit dem Rating "halten". Das Kursziel sei von 31,00 auf 34,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 04.06.2018)