CRB TR Index (Monthly) - Ein verlorenes Jahr

Ein verlorenes Jahr





Traditionell werfen wir im Rahmen des „Technischen Jahresausblicks“ auch einen Blick

auf den CRB Total Return-Index. Vor einem Jahr hoben wir in diesem Zusammenhang die

Schlüsselmarke bei 200 Punkten hervor. Auch 12 Monate später hat dieses Level nichts

von seiner Strahlkraft eingebüßt. So bildet die 38-Monats-Linie (akt. bei 195 Punkten)

im Zusammenspiel mit den letzten beiden Verlaufshochs bei 197/98 Punkten sowie dem

2009er-Tief bei 200 Punkten ein hartnäckiges Widerstandsbündel. Dessen Überwinden

ist die zwingend notwendige Voraussetzung, um einen tragfähigen Doppelboden – definiert

durch die Tiefs von 2017 und 2016 bei 168 bzw. 155 Punkten auszuprägen (siehe Chart

5). Technisch motivierte Investoren stellen deshalb Engagements bis zum Abschluss

einer unteren Umkehr zurück. Für ihre Geduld werden Anleger im Erfolgsfall mit einem

deutlichen Anschlusspotential bis rund 230 Punkte entlohnt. Dieses Kursziel harmoniert

zudem gut mit der 23,6%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses seit 2008 (230 Punkte)

sowie dem Jahreshoch von 2015 (234 Punkte). Der langfristige Baissetrend verläuft

aktuell sogar erst bei 248 Punkten. Aber Anleger sollten keinesfalls den zweiten vor

dem ersten Schritt machen.





















CRB TR Index (Monthly)











































