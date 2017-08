CONFEDERATION MINERALS meldet Kapitalrunde!

Weitere Suchergebnisse zu "CONFEDERATION MINERALS":

(wirtschaftsinformation.ch) – In unserem Update vom 6. Juli schrieben wir, dass das kanadische Minenunternehmen CONFEDERATION MINERALS rund CAD 2 Mio. beschaffen wird, um die geplante Projekt-Akquisition zu stemmen. Nur kurz darauf wurde offiziell bekannt, dass das Unternehmen tatsächlich eine Kapitalrunde durchführt. Es werden 4 Mio. Aktien zu durchschnittlich CAD 0.47 je Aktie platziert, womit ein Emissionserlös von CAD 1.9 Mio. angestrebt wird. Auch wenn neue Aktien jeweils eine Kapitalverwässerung für die Altaktionäre bedeuten und wir deshalb das Kursziel wie bereits angekündigt von CAD 11.50 auf CAD 10 senken, ist es positiv, dass der Platzierungspreis der neuen Aktien in etwa auf dem Niveau des Aktienkurses liegt. Normalerweise werden Kapitalrunden nämlich mit einem klaren Preisabschlag zum Börsenkurs durchgeführt. Dass CONFEDERATION MINERALS nun keine Konzessionen machen musste, deuten wir dahingehend, dass die Investoren Schlange stehen und das Management damit am längeren Hebel ist. Als nächste wichtige Nachricht erwartet uns die Bekanntgabe der Akquisition. Wir bevorzugen weiterhin jenes Projekt, das sich gemäss Aussagen unserer Kontaktperson in der Nähe der Pro­duktionsaufnahme befinden soll. Es ist also möglich, dass CONFEDERATION MINERALS in absehbarer Zeit in die Liga der Edelmetallproduzenten aufsteigt!

CONFEDERATION MINERALS ist an der TSX Venture unter dem Symbol CFM gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A2AN04, letzter Kurs ca. CAD 0.54.

