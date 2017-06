CONFEDERATION MINERALS holt zwei Top-Shots!

Weitere Suchergebnisse zu "CONFEDERATION MINERALS":

(wirtschaftsinformation.ch) – Beim kanadischen Minenunternehmen CONFEDERATION MINERALS kursierten während mehrerer Monate Gerüchte, wonach es im Management zu gewichtigen Veränderungen kommen könnte. Ende April verwiesen wir auf einen Fondsmanager, der damals mit rund vier Wochen rechnete, bis die Katze aus dem Sack gelassen wird. Dieser Fondsmanager hat offensichtlich einen sehr guten Draht zu CONFEDERATION MINERALS. Ende Mai wurde tatsächlich darüber informiert, dass mit Dr. Carl Hering ein neuer Präsident und CEO sowie mit Ron Stewart ein neuer Direktor zum Unternehmen gestossen sind.

Mit 35 Jahren Erfahrung im Minensektor verfügt der promovierte Geologe Hering zwei­fellos über ein umfangreiches Wissen in der Entwicklung von Edelmetallprojekten. In seiner bisherigen Laufbahn hat er das gesamte Spektrum abgedeckt, das es braucht, um ein Minenunternehmen zum Erfolg zu führen. Beim Bergbauriesen Placer Domer, der im 2005 für USD 10.4 Mrd. von Barrick Gold übernommen wurde, war er zum Beispiel ver­antwortlich für die technische Evaluation von Grossübernahmen. An dieser Stelle alles aufzuzählen, würde den Rahmen jedoch sprengen. Wir waren jedenfalls begeistert, als wir erfuhren, dass ein Branchenschwergewicht wie Hering zu CONFEDERATION MINERALS gewechselt hat. Auch Ron Stewart hat bereits über 30 Jahre Erfahrung im Minensektor, wobei wir auch seine Tätigkeiten bei namhaften Finanzhäusern als ganz grossen Pluspunkt sehen. CONFEDERATION MINERALS wird auf sein Know-how zählen können, wenn es um Finanzierungen (Projektfinanzierungen, Übernahmen etc.) geht.

Nach der langen Wartezeit hätten wir uns natürlich eine positive Aktienreaktion ge­wünscht. Wir vermuten jedoch, dass der Kursanstieg im Frühjahr bereits ein Vorbote der Veränderungen im Management war. Dass das Interesse von Investoren vorhanden ist, hat man uns bestätigt. Diese Investoren werden sich jedoch nicht über die Börse mit Aktien eindecken, sondern im Rahmen von Privatplatzierungen. Vorerst entscheidend ist, dass CONFEDERATION MINERALS nun über eine schlagkräftige Mannschaft verfügt. Gespannt blicken wir deshalb dem nächsten Ereignis entgegen. So soll ja mindestens ein neues Projekt akquiriert werden. Auch wenn unser Kursziel von CAD 11.50 derzeit utopisch erscheinen mag, so erinnern wir daran, dass die Aktie (bereinigt um den Reverse-Split von 10 zu 1) schon einmal fast in dieser Kursregion notierte!

CONFEDERATION MINERALS ist an der TSX Venture unter dem Symbol CFM gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A2AN04, letzter Kurs ca. CAD 0.62.

