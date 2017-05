CONFEDERATION MINERALS: Wann kommen News?

Weitere Suchergebnisse zu "CONFEDERATION MINERALS":

(wirtschaftsinformation.ch) – Mitte Februar haben wir die Ankündigung des neuen Firmenchefs von CONFEDERATION MINERALS binnen zweier Monate in Aussicht gestellt. Inzwischen ist es Anfang Mai, und die entsprechende Mitteilung lässt immer noch auf sich warten. Wir haben deshalb vor kurzem einen gut informierten Fondsmanager, der in Kanada weilte, kontaktiert und ein Business-Update erhalten. Demnach laufe derzeit extrem viel, man prüfe etliche interessante Projekte. Dies nehme Zeit in Anspruch, weshalb der neue CEO und sein Team noch nicht angekündigt wurden. Auf unsere Frage, wie lange es denn nun dauern werde, bis die Katze aus dem Sack gelassen wird, meinte der Fondsmanager, dass er persönlich eher mit vier als mit acht Wochen rechne. Wir haben im Zusammenhang mit CONFEDERATION MINERALS einmal erwähnt, dass wir bei dieser Aktie nicht den kurzfristigen Gewinn anpeilen, sondern das langfristige Gewinnpotenzial, das enorm sein könnte, abzuschöpfen versuchen. Insofern lassen wir die nächsten Wochen jetzt einfach mal vorüberziehen. Und dann beginnt die Arbeit für CONFEDERATION MINERALS ja erst so richtig, wenn man sich zu einem produzierenden Minenunternehmen entwickeln will. Beachten Sie bitte, dass diese Aktie in der Risikokategorie R4 eingestuft wird. Auch wenn wir sensationelle Gewinne erwarten, sind die Risiken nicht zu unterschätzen. Gerade im Minenbereich läuft es selten von A bis Z wie am Schnürchen. Rückschläge, welche die Nerven der Anleger strapazieren, gehören zum Geschäft mit dazu. Kursziel CAD 11.50!

CONFEDERATION MINERALS ist an der TSX Venture unter dem Symbol CFM gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A2AN04, letzter Kurs ca. CAD 0.56.

