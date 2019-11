COCA COLA - Wir Shorten den Getränke Gigant!

COCA-COLA: KO // ISIN: US191216100

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 60%

Dem gigantischen Getränkemarkt gelingt es, unseren Tradingbereich anzutesten. Vorerst dippen die Bären aber erst einmal nur ihren großen Zeh in den Bereich und werden zugleich vom Sicherheitspersonal des Freibades zurückgedrängt. Wir stufen diese Bewegung jedoch lediglich als Gegenbewegung ein, bevor wir noch einmal tiefer in den Tradingbereich abverkaufen werden. Wir stehen damit unmittelbar vor einem Long-Trade und beobachten Coca-Cola besonders genau.

Sobald sich ein Trade abzeichnet, werden wir hierüber in einer Kurznachricht informieren. Wir rechnen damit, dass dieser noch diese Woche Woche fällig sein wird. Im Anschluss an Welle (iv) in Blau erwarten wir deutlich höhere Kurse im Rahmen der Welle (v) in Blau.

Szenario 2 Alternativszenario // Chance: 40%

Sollte es den Bullen nicht gelingen, den Kurs bis spätestens $50 zu stabilisieren, aktiviert sich unsere Alternative, die wir derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% einplanen. In diesem Fall steht eine deutlich größere Korrektur ins Haus als bisher angenommen. Diese würde zum übergeordneten Count in eckigen Klammern in Grün gehören und könnte uns Kurse im $40er-Bereich bescheren. Ein heftiger Aderlass für die Bullen, sollte sich diese durchsetzen.



FAZIT

Wir stehen kurz davor, Long zu gehen und warten auf eine finale Abwärtsbewegung in unseren Tradingbereich. Dort sollte Welle (iv) zu einem Ende kommen und die Bullen sollten den Markt übernehmen. Unser Longtrade kann sich ohne weiteres diese Woche noch abspielen. Wir werden dazu wie immer eine Kurznachricht per E-Mail versenden.

