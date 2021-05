CO2 für jedes Portfolio? Der SG Tracker macht’s möglich

Wer nachhaltig investieren möchte, trifft auf ein riesiges Angebot an ESG- oder Impact-Investments im Mantel von Fonds, ETFs oder Indexzertifikaten. Ein weiterer Weg, auf die Transition zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft zu setzen, sind CO2-Zertifikate. Diese verbriefen Rechte auf CO2-Emissionen: Je höher der Preis, desto höher der Anreiz für Nachfrager (Luftverschmutzer), auf eneuerbare Energien umzustellen und für Anbieter (Lösungsentwickler), zu forschen und zu wachsen. Auch bei einer herausragenden Performance im vergangenen Jahr sollten Anleger stets die politisch-regulatorische Landschaft im Auge behalten – hier liegen die eigentlichen Risiken des Investments.

EUA Futures an der ICE als Basiswert des Open-End-Trackers

Insbesondere Vermögensverwalter könnten sich für Investments in CO2-Emissionsrechte interessieren, da diese im Gegensatz zu nachhaltigen Aktien nicht die typischen, systematischen Aktienmarktrisiken (Beta) mittragen, sondern sich aufgrund der geringeren Korrelation als guter Diversifikator fürs Depot erweisen könnten (Portfoliobeimischung). Die SG bietet unter der ISIN DE000CU3RPS9 ein Partizipationszertifikat an, das sich auf den in Euro abgerechneten EUA-Futures-Kontrakt (European Allowances) an der Rohstoff-Terminbörse ICE bezieht. Das Open-End-Zertifikat bildet aktuell den Dezember-Kontrakt ab. Das Zertifikat weist keine expliziten Managementgebühren aus, da es technisch wie ein Open-End-Turbo-Call konstruiert ist. Bei diesen werden die Haltekosten über einen täglich steigenden Basispreis (hier Bereinigungsbetrag) verrechnet, der auf sg-zertifikate.de angezeigt wird. Die laufenden Kosten legt die Emittentin nach Ermessen fest, sie betragen aktuell 3,5 Prozent p.a.

Die bei Zertifikaten auf Rohstoff-Futures gerade für längerfristig orientierte Investoren oft entscheidende Frage: Wie sieht die Terminkurve aus? Auch die Preisbildung von EUA-Futures ist grundsätzlich nicht erwartungsfrei, sie zeigt allerdings in den letzten 5 Jahren eine Contango-Formation, d.h. steigende Preise bei längeren Fälligkeiten. Die SG wird die Absicherung des Zertifikats vor Verfall des Dezember-2021-Kontrakts in den Dezember 2022 rollen; es gibt also nur eine „Rolle“ pro Jahr, die Anpassung erfolgt über den Basispreis. Smarte Anleger handeln zu EUA-Futures-Handelszeiten (von 8 bis 18 Uhr Frankfurter Zeit), dann ist die Geld-Brief-Spanne am engsten.

ZertifikateReport-Fazit: Die Partizipationszertifikate eignen sich grundsätzlich für risikobewusste Anleger, die von steigenden Preisen der CO2-Emissionsrechte ausgehen und / oder mit der Beimischung dieser Asset-Klasse den Diversifikationsgrad ihres Portfolios erhöhen wollen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von CO2-Rechten oder von Anlageprodukten auf CO2-Rechte dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen