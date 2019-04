CO2-Emissionen im Bergbau

Die Lieferketten der Bergbaubetriebe werden wegen Emissionen und Wassernutzung unter die Lupe genommen. Da helfen etwa Hybrid-Fahrzeuge

Der größte Kupferminenbetrieb der Welt besitzt in seiner Flotte jetzt einen Hybrid-Muldenkipper. Denn auch oder gerade im Bergbaugewerbe muss auf Emissionen und die Umwelt geachtet werden. Zudem kann gleichzeitig die Produktivität gesteigert werden, und zwar um 10 bis 20 Prozent, dies besonders auch in alternden Minen. So jedenfalls der japanische Ausrüstungshersteller Komatsu. Damit können Arbeitsbedingungen im Untergrund verbessert und Kosten, beispielsweise für Belüftung, gesenkt werden.

Noch sind viele Benzinfahrzeuge unterwegs. Diese brauchen für die Abgasreinigung in den Fahrzeugkatalysatoren vor allem Platin und Palladium. Andere Einsatzgebiete dieser beiden Metalle sind die Chemie-, Mineralöl- und die Elektronikindustrie, sowie die Schmuckbranche.





Einer der größten Platin- und Palladiumproduzenten ist Sibanye-Stillwater mit Liegenschaften in Südafrika und Nordamerika. Hochwertige Gold- und Uranprojekte in Südafrika gehören ebenfalls zum Portfolio von Sibanye-Stillwater.





Wenn es um emissionsärmeres Fahren geht, dann kommen die in Elektrofahrzeugen verbauten Lithium-Ionen-Batterien ins Gespräch. Diese benötigen unter anderem Kobalt. Der wertvolle Rohstoff kommt meist aus dem politisch nicht so stabilen Kongo. Daher sind Kobalt-Unternehmen mit Projekten in anderen Regionen besonders gefragt.





Dazu zählt auch First Cobalt, eine Gesellschaft, die bereits batteriefähiges Kobaltsulfat auf seiner Iron Creek Cobalt-Liegenschaft in Idaho herstellen konnte. Außerdem gehört dem Unternehmen die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd.html) und von First Cobalt (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-cobalt-corp.html).





