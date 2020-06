CMC Marktbericht DAX

Germany 30 Tageschart: Trend intakt

Im Tageskerzenchart übersprang der Germany 30 zeitweise die 100% Fibonacci Preiserweiterung aus dem 123-Tief, das nach dem Lockdown-Ausverkauf gebildet wurde. Diese Marke liegt bei 12319 Punkten, was die nächste große Fibonacci-Projektion bei 13664 Punkten übergeordnet als mögliches Ziel aktivierte. Nun rutschte der Index allerdings wieder darunter, was diese Marke zu einem möglichen Widerstand werden lässt. Solange sich der Germany 30 unter 12319 Punkten hält ist die darunter liegende Fibonacci Preiserweiterung bei 11487 Punkten eine mögliche Anlaufstelle, die als Unterstützung wirken könnte. Darunter wäre ein Test des Punktes 1 des 123-Tiefs bei 10142 Punkten möglich. Über 12319 Punkten wäre ein erneuter Angriff der 161,8% Fibonacci Preiserweiterungsmarke bei 13664 Punkten denkbar.

Germany 30 Vierstundenchart: 123 Top ist aktiv

Im Vierstundenkerzenintervall hat sich im Germany 30 Cash Index ein Top gebildet. Der Punkt 1 dieses 123-Tops liegt bei 12500 Punkten. Solange der Germany 30 im Vierstundenintervall unter 12500 Punkten schließt ist dieses 123 Top aktiv. Die daraus ableitbaren Fibonacci Preiserweiterungen dienen als mögliche Unterstützungen und Widerstände im laufenden Handel. Ein Überschreiten von 12500 Punkten könnte zu einem Test des Punktes 2 des 123-Tops führen. Dieser liegt bei 12766 Punkten.

Diese möglichen Unterstützungen können als Preisalarme eingestellt werden, um mögliche Reaktionen zu beobachten:

12232 + 12067 + 11799

sowie diese möglichen Widerstände:

12319 + 12500

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Zu unserer Live-Besprechung des Tagesausblicks laden wir Sie herzlich ein. Den Livestream "Börsenbuffet" können Sie hier starten.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.