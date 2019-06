CLARIANT befindet sich in einer Sondersituation!

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

(wirtschaftsinformation.ch) – Lag die Aktie des Basler Spezialchemiekonzerns CLARIANT im April um +24% im Gewinn, ging es im Mai deutlich nach unten. Negativ nachgewirkt haben die Ende April publizier­ten Quartalszahlen, obwohl sie ganz passabel ausfielen. Die Konjunktursorgen der Anle­ger spielen zwar auch in Bezug auf CLARIANT eine Rolle, weil das Geschäft der Basler in der Regel eng an die Wirtschaftszyklen geknüpft ist. Zu wenig beachtet wird aber, dass sich CLARIANT in einer klassischen Sondersituation befindet. Wir sprechen die Zusammenarbeit mit dem Chemie- und Metallkonzern Saudi Basic Industries (SABIC) an. Vom eingeleiteten Umbau, der mit dem saudischen Grossaktionär eingefädelt wurde, erwartet CLARIANT mehr Wachstum und eine höhere Profitabilität.

Das Kernelement der Zusammenarbeit ist die Verschmelzung des Geschäfts mit Additi­ven und hochwertigen Masterbatches (Farbkonzentrate für Kunststoffe) mit dem hoch­margigen Spezialitätengeschäft von SABIC. Im April sagte der Finanzchef von CLARIANT, dass bis Mitte 2019 über die Zusammenlegung des Geschäfts informiert werden soll. Insofern dürften die entsprechenden News demnächst eintreffen. Gerade im Hinblick auf die Profitabilitätssteigerung, die CLARIANT mit der SABIC-Zusammenarbeit verfolgt, könnten entscheidende Pflöcke eingeschlagen werden. In Börsenkreisen teilt man nämlich nicht überall die Prognose von CLARIANT, dass sich die operative Gewinnmarge von 15.4% (per Ende 2018) auf rund 20% (bis 2021) erhöhen lässt. Wir sind zwar ebenfalls der Meinung, dass das Ziel ambitioniert ist. Bis Ende 2020 soll allerdings auch der Rest des margenschwachen Geschäftsbereichs „Plastics&Coatings“ verkauft werden, wobei im 2019 ein entsprechender Verkaufsvertrag abgeschlossen werden könnte, hiess es. An der Kurszielfront gab es keine nennenswerten Bewegungen. Baader Helvea peilt nach wie vor CHF 33.50 an, dann folgt Kepler Cheuvreux mit CHF 27, die ZKB mit CHF 24.30, Goldman Sachs mit CHF 24.20 und die UBS mit CHF 21. Unser Kursziel lautet CHF 30!

CLARIANT N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol CLN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 895‘929, letzter Kurs ca. CHF 18.76

