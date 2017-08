DIE CHINESISCHE REGIERUNG SETZT EIN KLARES ZEICHEN

Nachdem letzte Woche die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea die Märkte belastet haben, sah es zu Beginn dieser Handelswoche danach aus, dass sich dieser Trend so fortsetzen würde.Nachdem allerdings China am Montag seine Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea ausgeweitet hat und somit ein klares Statement durch die Umsetzung der UN-Sanktionen gezeigt hat, haben die Anleger ein wenig aufgeatmet und der DAX konnte im Laufe der Handelswoche wieder auf knapp unter 12.300 Punkte zulegen.Die chinesische Regierung hatte am Montag eine deutliche Ausweitung der Importverbote angekündigt. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Importverboten von Kohle und Blei, umfasst diese Ausweitung nun auch Eisen, Meeresfrüchte und Erze aus Nordkorea. Somit reagiert die Regierung in Peking, die als letzter wichtiger Verbündeter Nordkoreas gilt, auf den aktuellen Sanktionsbeschluss des UN-Sicherheitsrats. Dieser hatte nach den Raketentests Anfang August weitere einschlägige Sanktionen gegenüber dem isolierten Land beschlossen, was Nordkorea rund 850 Millionen Euro pro Jahr kosten könnte.Laut dem Handelszentrum der Vereinten Nationen macht Nordkorea 92% des Import- und Exportgeschäfts mit der Volksrepublik China. Schon Anfang des Jahres musste Nordkorea schwer schlucken, denn die chinesische Regierung hatte schon damals angekündigt bis Ende 2017 keine Kohle mehr aus Nordkorea einzuführen. Kohle stellt für Nordkorea das wichtigste Exportgut dar und ist für rund ein Drittel der Einnahmen verantwortlich.