CEMBRA MONEY BANK steigt auf Rekordhoch!

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Aktie des Kreditvermittlers CEMBRA MONEY BANK ist zuletzt auf knapp CHF 108 und damit auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Seit unserer Erstempfehlung im Oktober 2014 zu CHF 54 resultierte demnach eine glatte Kursverdoppelung. Rechnet man die zahlreichen Dividenden hinzu, die während dieser Zeit ausgeschüttet wurden, liegt die Gesamtperformance sogar bei +130%. Selbst wer die Aktie erst Anfang 2019 gekauft hat, erzielte noch eine Performance von +41%. CEMBRA MONEY BANK ist damit sowohl im kurz- wie auch im langfristigen Betrachtungszeitraum eine der besten Finanzaktien am Schweizer Aktienmarkt.

Während die Banken unter den rekordtiefen Zinsen ächzen, kann sich CEMBRA MONEY BANK nicht beklagen. Per Ende Juni lagen die durchschnittlichen Kreditzinsen für Privat­kredite bei 8.2%, für Fahrzeugfinanzierungen bei 4.9% und für Kreditkarten bei 7.7%. Die Kreditausfälle befinden sich mit 0.8% ausserdem auf einem sehr tiefen Niveau. Das sind wahrlich paradiesische Zustände! Und selbst wenn die Kreditausfälle infolge von kon­junkturellen Schwächephasen ansteigen sollten, verdient CEMBRA MONEY BANK immer noch prächtig. Zudem liegt die Kernkapitalquote bei fast 19% und damit klar über den regulatorischen Vorgaben von rund 11%. Die Bilanz ist also sehr solide. Mit der im Juli gemeldeten Übernahme von Cashgate, einem Spezialisten für Fahrzeugleasing und Pri­vatkredite, machte CEMBRA MONEY BANK einen gewaltigen Schritt vorwärts. Der Ertrag in diesen beiden Bereichen wird um +36% resp. +39% zulegen. CEMBRA MONEY BANK bestätigte zudem, dass an der bewährten Ausschüttungspolitik festgehalten wird. Wir erwarten deshalb im Frühjahr 2020 eine Dividende von CHF 3.75 je Aktie. Die Rendite ist mit 3.6% zwar nicht mehr so spektakulär wie auch schon, aufgrund des stabilen Geschäftsmodells von CEMBRA MONEY BANK aber nach wie vor attraktiv. Wir stufen die Aktie von „KAUFEN“ auf „HALTEN“ um. Kursziel CHF 110!

CEMBRA MONEY BANK N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol CMBN kotiert, die Wertpapier-Kennnummer lautet A1W65V, letzter Kurs ca. CHF 105.20.

