CEMBRA MONEY BANK steigt auf Allzeithöchst!

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Seit unserem letzten Update Anfang März hat die Aktie des Schweizer Kreditvermittlers CEMBRA MONEY BANK um weitere +10% zugelegt, womit sich die Gesamtperformance (Kursgewinn plus Dividendenausschüttungen) seit unserer Erstempfehlung im Oktober 2014 auf sagenhafte +90% kumuliert. Der grundsätzliche Treiber hinter der eindrücklichen Entwicklung ist die Dividendenpolitik von CEMBRA MONEY BANK. Im April wurde eine Dividende von CHF 4.45 je Aktie ausbezahlt, im April 2018 erwartet die Aktionäre bereits eine Ausschüttung von CHF 4.50 je Aktie (Rendite 4.9%). Im April 2019 rechnen wir mit einer Dividende von CHF 4.65 je Aktie (Rendite 5.1%).

Dividendenorientierte Anleger müssen besonders genau darauf achten, wie nachhaltig die Ausschüttungen sind. Hierzu empfiehlt sich ein Blick auf das Geschäftsmodell resp. auf die Prognostizierbarkeit der zu erwartenden Gewinnzahlen. Bei CEMBRA MONEY BANK, die grösstenteils nur in der Schweiz operiert, kann sehr zuverlässig gesagt wer­den, wie sich der Gewinn in den nächsten Jahren entwickelt. Das Kreditwachstum ist stabil, ausserdem bewegt sich die Zinsmarge auf einem ansprechend hohen Niveau. CEMBRA MONEY BANK bietet den „günstigsten“ Kredit mit einem Zinssatz von 8% pro Jahr an, womit nachvollziehbar ist, dass das Unternehmen floriert. Das Geschäftsmodell müsste erst dann in Frage gestellt werden, wenn die Wirtschaft kollabiert und es zu grossflächigen Kreditausfällen kommt. Von einem solchen Horrorszenario sind wir je­doch meilenweit entfernt! Vielmehr sehen wir ein kreditfreundliches Umfeld, was dazu führen wird, dass unsere Gewinn- und Dividendenschätzungen sehr realistisch sind. Vorderhand peilen wir mit CEMBRA MONEY BANK ein Kursziel von CHF 100 an. Selbst dieses Niveau wird jedoch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Vorsichtshalber le­gen wir bei CHF 80 eine Stop-loss Limite in den Markt, um gegen aussergewöhnliche Börsenbewegungen abgesichert zu sein!

CEMBRA MONEY BANK N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol CMBN kotiert, die Wertpapier-Kennnummer lautet A1W65V, letzter Kurs ca. CHF 67.85.

<<Aktuelle Ausgabe GRATIS-ABO>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.