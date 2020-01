CEMBRA MONEY BANK ist gut in Form!

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Aktie des Kreditvermittlers CEMBRA MONEY BANK hat ein sehr gutes 2019 hinter sich. Per Ende Dezember lag die Jahresperformance (Kursgewinn plus Dividende) bei +42%, womit CEMBRA MONEY BANK die drittbeste Bankenaktie an der Schweizer Börse war. Im Dezember sorgten zwei angekündigte Projekte und ein optimistischer Analystenbericht für zusätzlichen Rückenwind.

Zunächst bekannt wurde, dass CEMBRA MONEY BANK und Lipo eine Kreditkarte heraus­geben wollen. Lipo zählt zu den fünf grössten Schweizer Möbelhäusern, womit der Be­stand an Kreditkartenkunden (rund 900‘000) weiter ausgebaut werden kann. Sehr inte­ressant ist die Zusammenarbeit mit der Migros Bank, mit der man ebenfalls eine neue Kreditkarte lancieren will. Zu guter Letzt wurde CEMBRA MONEY BANK von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) auf die Liste der Aktienfavoriten für 2020 gehievt. Im entspre­chenden Researchpapier steht, dass CEMBRA MONEY BANK über eine robuste Kapitalausstattung verfügt und eine hohe Eigenkapitalrendite generiert. Während die Banken unter dem Zinsumfeld ächzen, erwirtschaftet CEMBRA MONEY BANK eine stabile und stolze Zinsmarge. Darauf haben wir in der Ausgabe vom 31. Oktober hingewiesen. Per Ende Juni lagen die durchschnittlichen Kreditzinsen für Privatkredite bei 8.2%, für Fahr­zeugfinanzierungen bei 4.9% und für Kreditkarten bei 7.7%. Die Kreditausfälle befinden sich mit 0.8% ausserdem auf einem sehr tiefen Niveau. Das sind wahrlich paradiesische Zustände! Weiter erwähnt die ZKB, dass die Aktie bei Marktturbulenzen von ihren de­fensiven Qualitäten profitieren kann. Volle Synergien aus dem Kauf von Cashgate – ei­nem Spezialisten für Fahrzeugleasing und Privatkredite – ab 2021, die Erschliessung neuer Kundengruppen und ergänzende Akquisitionen runden die positive Einschätzung ab. Angesichts der starken Kursentwicklung würden wir erst im Bereich von CHF 100 neue Käufe tätigen. Wir erhöhen das Kursziel von CHF 110 auf CHF 120!

CEMBRA MONEY BANK N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol CMBN kotiert, die Wertpapier-Kennnummer lautet A1W65V, letzter Kurs ca. CHF 106.00.

