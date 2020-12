Bei CD Projekt fallen die Weihnachtsferien wohl aus

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Nach einer acht Jahre andauernden Entwicklungsphase ist das mit großer Spannung erwartete Videospiel Cyberpunk 2077 in diesem Monat endlich auf den Markt gekommen.

Die Vorfreude darauf war so groß, dass vor allem dank zahlreicher Vorbestellungen schon am ersten Verkaufstag sämtliche Ausgaben für Entwicklung und Marketing wieder eingespielt wurden. Für das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red hat sich die Sache auf den ersten Blick also gelohnt. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich im Dezember trotzdem nahezu halbiert. Wie kann das sein?

Das Problem ist, dass es die zuvor vor allem für ihre Computer-Rollenspielserie Witcher bekannte Gameschmiede trotz mehrmaliger Verschiebung des Launchdatums wohl nicht geschafft hat, das Spiel in angemessener Qualität auf den Markt zu bringen. Auf einigen Konsolen soll es gleich mehrfach zu Bugs und Spielabbrüchen kommen. Das nervt die Spieler natürlich. Obwohl Nachbesserungen für Anfang des Jahres angekündigt wurden, drohen dem Anbieter nun schon die ersten Sammelklagen von Investoren wegen vermeintlicher Irreführung. Frohe Weihnachten…

wikifolio-Trader greifen beherzt zu

Die Trader bei wikifolio.com sehen die jüngste Entwicklung deutlich nüchterner. Viele bewerten die Rückschläge bei der Aktie als eine gute Einstiegschance. Mahan Tahvildari ( Mathematiker ) zum Beispiel hat bei der Aktie gestern Abend per Abstauberlimit für sein wikifolio Videospiele zugeschlagen: „Wir nutzen die Gelegenheit, um die Position von CD Projekt aufzustocken. Die Aktie hat nach dem desaströsen Release von Cyberpunkt 2077 fairerweise an Wert verloren. CD Projekts Existenz und Erfolg hängt an Cyberpunk. Ich erwarte, dass das Weihnachtsgeschäft die Verkaufszahlen nicht mehr ankurbeln wird und erst in Q1 wieder mit signifikanten Erlösen aus Cyberpunk zu rechnen ist. Nichtsdestotrotz ist die mittelfristige Aussicht aus meiner Fundamentalanalyse und qualitativen Analyse positiv“. Details seiner Analyse sollen folgen. Der Trader, der seit dem Sommer 2016 eine Performance von 141 Prozent bei einem maximalen Drawdown von unter 25 Prozent generieren konnte, ist seit drei Jahrzehnten als Gamer aktiv und hat sich bei seinem Depot exakt auf diese Branche spezialisiert.

+142,7 % seit 21.08.2016

+33,6 % 1 Jahr

0,73× Risiko-Faktor

EUR 232.349,05 investiertes Kapital

Mathematiker DE000LS9KTE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20172018201920200100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 22,7 Prozent Die Überzeugung bleibt

In dem wikifolio Gaming Asset allocation von Chris Heydrich ( Takeiteasy ) ist die Aktie seit Freitag mit einem Depotanteil von über 16 Prozent sogar die größte Position. Auch dieser Trader will mit seinem Portfolio die Trends der Gaming-Industrie abdecken und an ihrer Entwicklung partizipieren. Seit dem Start Anfang des vergangenen Jahres brachte ihm das bei einem Maximalverlust von 27 Prozent ein Kursplus von 69 Prozent ein. Die Aufstockung bei dem momentan schwer in der Kritik stehenden Branchenplayers kommentierte er mit einem knappen „Nachkauf CD Projekt, ich bin überzeugt vom Unternehmen“.

+69,9 % seit 10.01.2019

+34,6 % 1 Jahr

0,80× Risiko-Faktor

EUR 0,00 investiertes Kapital

Takeiteasy DE000LS9NL96 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbarJul 19Jan 20Jul 20501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 31,3 Prozent Lange drauf gewartet

Deutlich ausführlicher zu der Aktie äußert sich Alexander Albicker ( MrTecDAX ), der in seinem seit Anfang 2016 mit 100 Prozent im Plus liegenden wikifolio Global Top Picks nicht gezielt auf den Gaming-Sektor abzielt, die Aktie von CD Projekt nun aber trotzdem aufgenommen hat: „CD Projekt beobachte ich schon lange, da ich selbst ein großer Fan der Witcher-Reihe bin. Leider habe ich hier in der Vergangenheit einige Male den Einstieg verpasst. Ich habe mich mal ein wenig mehr mit den Kritiken befasst und es scheint mir, dass abseits der Bugs doch sehr viele Spieler begeistert sind. Die Markt-Reaktion auf den Start des Spiels scheint somit doch übertrieben zu sein. Ich nutze dies, um mir (endlich) ein paar Stücke ins wikifolio zu legen. Wie weit ich die Position ausbaue weiß ich Stand heute noch nicht, ich werde hier weiter aufmerksam beobachten.“ Die Aktie ist aktuell mit gut vier Prozent in dem Depot vertreten.

+100,1 % seit 17.02.2016

+12,5 % 1 Jahr

0,59× Risiko-Faktor

EUR 38.843,36 investiertes Kapital

MrTecDAX DE000LS9LGB7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2017201820192020501001500-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 15,4 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

