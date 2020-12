CD-Projekt-Red-Aktie: Jetzt kommt es ganz dicke!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Die Veröffentlichung des lange erwarteten Videospiel-Blockbusters „Cyberpunk 2077“ hat sich für den Hersteller CD Projekt Red zu einer Katastrophe allererster Güte entwickelt. Die Spieler berichten über Probleme, welche zum Teil einen Fortschritt im Spiel komplett verhindern. Der desaströse Zustand des Titels bewog Sony vor einigen Tagen dazu, den Verkauf über den hauseigenen PlayStation Store vollständig einzustellen.

So mancher Investor fühlt sich hinters Licht geführt und mindestens zwei davon bereiten wohl auch schon eine entsprechende Klage vor. Das berichtete kürzlich „derstandard.at“. Namentlich genannt wird der polnische Anwalt Mikolaj Orzechowski, welcher selbst Anteile des Studios hält.

Außerdem soll auch eine Anwaltskanzlei aus New York schwere Vorwürfe gegenüber CD Projekt Red erheben. Zwar wurde offiziell bisher noch keine Klage erhoben. Es ist mittlerweile aber absehbar, dass dies nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Auf den Spieleentwickler könnten jetzt harte Zeiten zukommen.

Die Produktionskosten für Cyberpunk 2077 wurden dank hervorragender Vorbestellerzahlen mittlerweile schon wieder eingespielt. Es besteht nun aber die sehr reale Möglichkeit, dass diese Umsätze durch Rechtsstreitigkeiten regelrecht aufgefressen werden könnten. Dieses Risiko ist auch den Aktionären sehr bewusst, die immer mehr auf Abstand zur CD-Projekt-Red-Aktie gehen.

Bereits in der vergangenen Woche ging die CD-Projekt-Red-Aktie auf Tauchstation und verlor allein am Freitag um 12,5 Prozent an Wert. Das Trauerspiel setzte sich zu Beginn der neuen Woche fort. Am Montag ging es um weitere 5,6 Prozent in Richtung Süden.

Damit steht die Aktie bei nur noch 58,34 Euro, das 52-Wochen-Hoch bei 104,95 Euro ist in unerreichbare Ferne gerückt. Mit dem ganz offensichtlich verfrühten Release von Cyberpunk 2077 hat sich CD Projekt Red ordentlich in die Nesseln gesetzt. Es ist derzeit eigentlich nur zu hoffen, dass die Verantwortlichen sich damit nicht ihr eigenes Grab geschaufelt haben. Ausgeschlossen werden kann das leider nicht.





