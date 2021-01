CD-Projekt-Red-Aktie: Darauf haben alle gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Rund einen Monat nach Erscheinen des Videospiel-Blockbusters „Cyberpunk 2077“ mit all seinen Problemen wandte sich der Entwickler CD Projekt Red in einer Videobotschaft an seine Kunden. Darin gibt es nicht nur eine Entschuldigung für den desaströsen Zustand der Software, sondern auch einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Außerdem betonen die Verantwortlichen, dass die Konzernleitung für die Verfehlungen voll verantwortlich zu machen ist und nimmt die Angestellten damit in Schutz. Letztere hatten schlicht nicht genug Zeit, um ein fehlerfreies Produkt abzuliefern und alle Inhalte wie geplant unterzubringen.

Genau das soll nun in den nächsten Monaten nachgeholt werden. Nachdem die gröbsten Fehler behoben wurden, veröffentlichte das polnische Spielestudio dazu eine passende Roadmap. Jene sieht noch einige Updates vor, welche im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Zudem werden kostenfreie Inhaltserweiterungen versprochen.

Auch die Updates für die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X sollen für Besitzer des Spiels zu keinen weiteren Kosten führen und in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein. Aktuell arbeitet man noch mit Hochdruck daran, Cyberpunk 2077 wieder im PlayStation Store anzubieten. Aufgrund der massiven Beschwerden hatte Sony den Titel zuvor aus seinem digitalen Angebot entfernt.

Es wird noch viel Zeit vergehen, bis Cyberpunk 2077 den Zustand erreicht, den Spieler und Investoren eigentlich schon im Dezember erwartet hatten. Dennoch kommen die Beteuerungen und Ankündigungen von CD Projekt Red allgemein gut an. In Internetforen zeigen sich viele, wenngleich nicht alle verständnisvoll und freuen sich auf die bevorstehenden Updates.

An der Börse reagierten die Anleger am gestrigen Donnerstag mit ansehnlichen Kursgewinnen auf die jüngsten Meldungen. Die CD-Projekt-Red-Aktie konnte sich um fast 7,5 Prozent erholen und damit wieder bis auf 59,28 Euro steigen. Der heftige Kurssturz des letzten Monats gerät damit noch lange nicht in Vergessenheit. Zumindest hält der Titel für den Moment aber das 52-Wochen-Tief bei 46,89 Euro auf Abstand.





