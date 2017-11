CDAX® (Monthly) - Strategische Rückzugslinien

Strategische Rückzugslinien





Es ist lange her, dass wir an dieser Stelle den CDAX® – also alle im General und Prime

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmen – unter die

Lupe genommen haben. Derzeit lohnt allerdings die Analyse des marktbreitesten heimischen

Aktienbarometers besonders. Nachdem der Index praktisch während des gesamten Jahres

2016 eine Belastungsprobe des langfristigen Aufwärtstrends seit 2009 (akt. bei 1.097

Punkten) ausgesetzt war, steht mittlerweile auch hier ein neuer Rekordstand zu Buche

(1.251 Punkte). Der langfristige Aufwärtstrend ist also absolut intakt. Vor allem

unter dem Blickwinkel des Stoppmanagement liefert der CDAX® aktuell aber wichtige

Hilfestellungen. Die Kombination aus dem Aufwärtsgap vom Oktober (1.192 zu 1.190 Punkten)

und dem ehemaligen Allzeithoch vom Juni bei 1.189 Punkten, definiert einen ersten

wichtigen Unterstützungsbereich. Für noch wesentlich wichtiger halten wir allerdings

die Kumulationszone bei rund 1.100 Punkten. Auf diesem Niveau fällt das Hoch vom April

2015 (1.108 Punkte) mit dem Tief vom August 2017 (1.102 Punkte) sowie dem o. g. Basisaufwärtstrend

zusammen. Erst unterhalb dieser Bastion droht der deutsche Aktienmarkt ernsthaften

charttechnischen Schaden zu nehmen.





















CDAX® (Monthly)











































