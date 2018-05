CA Immobilien Anlagen-Aktie: Sehr erfolgreicher Start ins Jahr 2018 - Kursziel erhöht - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY).

CA Immo habe den Bericht zum Auftaktquartal 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erörtern. Die Zahlen würden einen sehr erfolgreichen Start in das laufende Jahr darstellen. Das Nettomietergebnis sei deutlich um 12% von 38 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 43 Mio. Euro gestiegen. Das FFO I Ergebnis sei sogar um 18% auf rund 27,7 Mio. Euro gestiegen (1Q 2017: 23,5 Mio. Euro). Dies stelle eine gute Basis für das Gesamtjahresziel von mindestens 115 Mio. Euro dar, welches somit nicht mehr allzu anspruchsvoll erscheine. Ein FFO I im Bereich von 117 Mio. Euro bis 119 Mio. Euro erscheine nach den Q1-Zahlen eine realistische Annahme. Das cash getriebene EBITDA Ergebnis sei von 29 Mio. Euro im Vorjahr auf 41 Mio. Euro um 41% gestiegen.

Der Finanzierungsaufwand habe ein weiteres Highlight dargestellt und sei, wie in den Quartalen zuvor, gesunken, in Q1 von 10,3 Mio. Euro um 7% auf 9,6 Mio. Euro. Die gute operative Arbeit und die solide Finanzierungsstruktur hätten zu einem Anstieg von 27% auf 39 Mio. Euro im Vorsteuerergebnis und einem ähnlichen Anstieg von 25% auf knapp 29 Mio. Euro im Nettogewinn geführt. Mit dem derzeitigen Konsolidierungsgeschehen im österreichischen Immobilienmarkt habe die CAI Aktie seit der Veröffentlichung des Starwood Übernahmeangebots am 22. März für 26% der Aktien zu einem Preis von 27,50 Euro um rund 11% zugelegt. Die Angebotsphase für interessierte Investoren sei bis zum 30. Mai verlängert worden. Der Analyst gehe jedoch aufgrund des derzeitigen Kurses von über 29 Euro, mit einer eventuellen Ausnahme von Immofinanz, welche frisches Kapital zur Finanzierung der Beteiligung an S IMMO benötigen und deshalb eine Blocktransaktion anstreben könnte, nicht von einer sonderlich hohen Annahmequote aus.

Mit den guten operativen Aussichten, einem signifikant gestiegenen FFO, einer sehr soliden Bilanz (50% Eigenkapitalquote und einem niedrigen 31% LTV), einer bereits fertiggestellten und übergebenen Entwicklung in Berlin und zwei weiteren Entwicklungen in Wien und Bukarest, die im zweiten Halbjahr fertig würden, sowie den Spekulationen bezüglich der österreichischen Konsolidierung in der Immobilienbranche sehe der Analyst die Aktie der CA Immo zumindest auf dem Niveau des EPRA Triple NAVs von 27,43 Euro je Aktie, wenn nicht sogar auf dem Niveau des EPRA NAV je Aktie von 30,03 Euro.

Nach dem jüngsten Kursanstieg der CA Immobilien Anlagen-Aktie bestätigt Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, sein “hold“-Rating. Er erhöhe jedoch sein Kursziel von 27,50 Euro auf 29,00 Euro. (Analyse vom 24.05.2018)

Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

29,12 EUR (24.05.2018)

Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

29,20 EUR -0,48% (24.05.2018)

ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352

WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520

Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY

Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI

Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:

Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (25.05.2018/ac/a/a)