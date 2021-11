CATL ausgestochen: Millennial Lithium geht an Lithium Americas

Lithium Americas Corp (TSX: LAC) (NYSE: LAC) übernimmt Millennial Lithium Corp (TSXV: ML) und sticht damit das Angebot des chinesischen Lithium-Ionen-Akku-Herstellers CATL aus.

Lange sah es nach einer Übernahme von Millennial durch CATL aus. Die Chinesen hatten Ende September ein Übernahmeangebot im Wert von 377 Mio. CAD abgegeben – dies entsprach 3,85 CAD pro Millennial Lithium Aktie. Lithium Americas hatte Ende Oktober ein höheres Gebot abgegeben. Da CATL bis zum Ende der dafür gesetzten Matching Frist nicht nachbesserte, geht der Lithiumproduzent aus dem kanadischen West Vancouver nun an den kanadischen Konkurrenten.

4,70 CAD pro Aktie – 27 % Aufschlag

Wie sowohl Millennial Lithium als auch Lithium Americas mitteilten, wird Lithium Americas sämtliche Millennial Aktien zu einem Preis von 4,70 CAD pro Aktie erwerben. Bezahl wird die Übernahme mit eigenen Aktien sowie einem geringen Cashbetrag von 0,001 CAD pro Aktie. Insgesamt beläuft sich das Volumen des Übernahmeangebots nun auf ca. 400 Mio. USD.

Ausgehend vom Schlusskurs der Lithium Americas Aktie am 16. November werden die bisherigen Millennial Aktionäre fortan rund 9,1 % der Anteile an Lithium Americas halten.

Millennial Lithium teilte überdies formal mit, die frühere Vereinbarung ,mit Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (“CATL”) vom September aufgekündigt zu haben.

Gemessen am Schlusskurs der Millennial Lithium Aktie am 29. Oktober – dem letzten Handelstag vor der Veröffentlichung des Lithium Americas Übernahmeangebots – entspricht der Kaufpreis einem Zuschlag von etwas mehr als 27 %. Gegenüber der CATL Offerte ergibt sich ein Zuschlag von ca. 22 %.

Synergieeffekte durch Pastos Grandes Projekt erhofft

Jonathan Evans, President and CEO of Lithium Americas, sieht in der Übernahme Potenzial für seine bisherigen Aktionäre. Durch die Transaktion könne ein „komplementäres Lithium-Sole-Projekt“ entstehen. Explizit erwähnte Evans das Pastos Grandes Projekt in Argentinien. Das mehr als 12.600 Hektar große Areal befindet sich seit mehreren Jahren zu 100 % im Besitz von Millennial. Dort sollen künftig 24.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr gefördert werden – über einen Zeitraum von 40 Jahren. Evans sagte, er sei „zuversichtlich, dass Pastos Grandes einen erheblichen Wert für alle Aktionäre schaffen“ könne.

Farhad Abasov, President und CEO von Millennial verwies auf die hohe Prämie gegenüber der Offerte des Konkurrenten CATL. Diese sei Ausdruck der hohen Qualität des Pastos Grandes Projektes. Lithium Americas bringe erhebliche technische Expertise und finanzielle Flexibilität“ ein. Dadurch verringere sich das Risiko bei der Erschließung von Pastos Grandes. Kurzum: Von der Übernahme erhoffen sich beide Seiten auch Synergieeffekte.

Abasov stellt seinen Aktionären durch die Übernahme „attraktive regionale Wachstumsmöglichkeiten“ in Aussicht. Trotz der Übernahme seien zudem weiterhin genügend liquide Mittel vorhanden, um die Thacker Pass Lithiummine – eine Lagerstätte in Humboldt County im US-Bundesstaat Nevada – zu erschließen. Die Summe der Barmittel und Barmitteläquivalente beziffert Lithium Americas zum Stichtag 30.09. auf 482 Mio. USD.

Lithiumpreise weiter auf Höhenflug

Die Lithium Americas Aktie notierte im Frankfurter Handel nach der Bekanntgabe fester. Das Papier hat dabei einen mehrmonatigen Höhenflug hinter sich. Notierte der Kurs der Aktie in Frankfurt Anfang August noch um 12 EUR, kletterte das Papier im November zeitweilig auf mehr als 30 EUR. Auch Millennial Lithium Aktionäre können sich freuen: Schon lange vor dem ersten Übernahmeangebot durch CATL hatte der Kurs angezogen – seit Anfang Juni belaufen sich die Kursgewinne auf ca. 75 %.

Lithium Americas ist somit fortan für die Erschließung mehrerer Projekte gleichzeitig verantwortlich. Diese neuen Projekte werden durch den Markt nachgefragt: Diese Preise für Lithium steigen seit Jahren stark, eine Ausweitung des Angebots erscheint im Kontext der global zunehmenden Elektromobilität unausweichlich.

Die Hausse am Lithiummarkt hat auch die Aktien anderer Unternehmen der Branche angeschoben. Dies gilt etwa für die australische Galan Lithium Limited (ASX: GLN), deren Kurs allein in den letzten Wochen um rund zwei Drittel zulegen konnte. Die Galan Lithium Limited ist ebenfalls in ein großes Projekt in Argentinien („Hombre Muerto“) involviert.

